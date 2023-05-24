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Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року

Дар‘я Кустанович
glavcom.ua
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Винищувачі F-16
Фото: telegraph.co.uk

Генерал Ходжес наголошує на важливості постачання зброї Україні для перемоги

У своєму новому матеріалі для The Telegraph Бен Ходжес – американський відставний офіцер армії США, який раніше обіймав посаду командувача армією США в Європі, стверджує, що війна в Україні може завершитися вже цього року, а Росія зазнає поразки. Його головна пропозиція – надання українським силам необхідної зброї, яка забезпечить перемогу в цій боротьбі.

Високоточна армійська техніка, яку Ходжес пропонує постачати, включає армійський тактичний ракетний комплекс, ПТРК, здатний досягати відстані до 300 км (186 миль). Вже відправлені в Україну машини Himars з керованою реактивною системою залпового вогню (GMLRS) мають потенціал вражати цілі на відстані до 90 км (56 миль). За словами Ходжеса, використання такої зброї дозволить українським силам звільнити кожен квадратний дюйм окупованої території, включаючи Крим.

Українським силам також необхідні танки, бронетанкова піхота та важка мобільна артилерія, супроводжувані інженерною підтримкою, вважає експерт. Ходжес підкреслює важливість посилення військово-повітряних сил України шляхом надання винищувачів F-16 та необхідної підготовки пілотів для експлуатації цих літаків. Також експерт вважає, що до списку необхідної зброї має увійти безпілотник «Сірий орел», який дозволить українцям надавати повітряну підтримку на полі бою, не ризикуючи дефіцитними пілотами та літаками, через те, що він може нести чотири ракети Hellfire, кожна з яких може знищити танк або іншу броньовану машину.

Маючи такі можливості, за словами Ходжеса, Україна зможе провести бронетанкову атаку і перерізати «сухопутний міст» – смугу прибережної території, що з'єднує Росію і Крим. За допомогою ПТРК українці зможуть завдати удару по Севастопольській військово-морській базі та авіабазі Саки та витіснити звідти росіян. 

«Коли сухопутний міст буде перерізаний, а Керченський міст або зруйнований, або залишений відкритим як шлях відступу, можна буде витіснити Росію з Криму. Це буде нелегко, але з можливістю завдавати удару по всій території, а російські повітряні та морські сили будуть витіснені з півострова, це можна зробити. Війна може бути виграна і закінчена цього року: але тільки якщо ми, західні країни, погодимося, що це те, чого ми хочемо, і почнемо діяти відповідно до цього» – стверджує американський експерт.

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Теги: Крим росія США війна машини Україна безпілотник танки винищувач

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