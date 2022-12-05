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Хвиля-вбивця атакувала круїзний лайнер біля Аргентини: є загибла та постраждалі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Хвиля-вбивця атакувала круїзний лайнер біля Аргентини: є загибла та постраждалі
Блукаючі хвилі – це надзвичайно високі масиви океанської води
фото з відкритих джерел

62-річна американка загинула і чотири пасажири зазнали травм, коли хвиля-вбивця впала на круїзний лайнер Viking Polaris

Норвезька компанія з організації круїзів Viking повідомила, що круїзний лайнер біля узбережжя Аргентини натрапив на хвилю-вбивцю, внаслідок чого загинула туристка і є постраждалі. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляє видання з посиланням на аргентинське інформагентство Telam, 62-річна американка загинула і чотири пасажири зазнали травм, коли хвиля-вбивця впала на круїзний лайнер Viking Polaris, який вийшов з південноаргентинського порту Ушуая в напрямку Антарктиди. Безпосередньою причиною смерті жінки стало поранення уламком скла.

За даними Національної океанічної служби США, хвилі-вбивці, або блукаючі хвилі – це надзвичайно високі масиви океанської води заввишки 20-30 метрів, що утворюються рідко і спонтанно. Така хвиля створює аномальний тиск на судно і може спричинити його руйнування.

«У даному випадку пошкоджене судно повернулося до Аргентини, де відразу почалося слідство з приводу події. Травми інших пасажирів не становлять загрози життю», – йдеться у повідомленні.

Viking Polaris, елітний круїзний лайнер, побудований у 2022 році, вміщує 378 пасажирів і 256 членів екіпажу.

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Теги: смерть на воді жінка аварія лайнер

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