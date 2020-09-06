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    У світі

    «Кіберпартизани» зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі

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    Зламаний сайт&nbsp;торгово-промислової палати Білорусі - «Кіберпартизани» зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі
    Зламаний сайт торгово-промислової палати Білорусі
    Скріншот

    Хакери закликають всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби

    У Білорусі перестали працювати сайти торгово-промислової палати та громадського об'єднання «Біла Русь».
    Про це повідомляє «Радые Свабода».

    Перед цим в соціальних мережах з'явився скріншот головної сторінки сайту торгово-промислової палати із закликом «білоруських кіберпартизан».

    Хакери розмістили повідомлення на офіційному сайті торгово-промислової палати.

    «Ми – кіберпартизани Білорусі. Ми, як і наші сміливі предки, почали свою партизанську війну... закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби. Наших друзів і рідних вбивають, катують і гвалтують. Нікому не вийде відсидітися осторонь... Живе Білорусь!», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, раніше хакери зламали офіційні сайти управління справами президента Олександра Лукашенка, МВС і Академії МВС Білорусі. Хакери додали Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва до списку розшукуваних осіб.

    До слова, у Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc за підтримку протестів.

    Зазначимо, що у неділю, 6 вересня, в Білорусі готуються провести Марш єдності. Початок о 14:00.

    Білорусь кібератака акція політика протест хакер
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