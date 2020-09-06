«Кіберпартизани» зламали сайт торгово-промислової палати Білорусі



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Зламаний сайт торгово-промислової палати Білорусі Скріншот

Хакери закликають всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби

У Білорусі перестали працювати сайти торгово-промислової палати та громадського об'єднання «Біла Русь».

Про це повідомляє «Радые Свабода».

Перед цим в соціальних мережах з'явився скріншот головної сторінки сайту торгово-промислової палати із закликом «білоруських кіберпартизан».

Хакери розмістили повідомлення на офіційному сайті торгово-промислової палати.

«Ми – кіберпартизани Білорусі. Ми, як і наші сміливі предки, почали свою партизанську війну... закликаємо всіх білорусів, незалежно від статі і віку, релігії та професії, приєднатися до боротьби. Наших друзів і рідних вбивають, катують і гвалтують. Нікому не вийде відсидітися осторонь... Живе Білорусь!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше хакери зламали офіційні сайти управління справами президента Олександра Лукашенка, МВС і Академії МВС Білорусі. Хакери додали Олександра Лукашенка і міністра внутрішніх справ Юрія Караєва до списку розшукуваних осіб.

До слова, у Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc за підтримку протестів.

Зазначимо, що у неділю, 6 вересня, в Білорусі готуються провести Марш єдності. Початок о 14:00.