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    У світі

    Лукашенка «оголосили» в розшук: хакери зламали сайт МВС Білорусі

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    <p>Олександра Лукашенка &laquo;оголошено&raquo; в&nbsp;розшук після зламу сайту МВС Білорусі</p> - Лукашенка «оголосили» в розшук: хакери зламали сайт МВС Білорусі

    Олександра Лукашенка «оголошено» в розшук після зламу сайту МВС Білорусі

    Лукашенка та главу МВС звинувачують в «злочинах проти білоруського народу»

    У четвер, 3 вересня, хакери зламали сайт МВС Білорусі й «оголосили» в розшук президента країни Олександра Лукашенка.

    Також у розшук «оголосили» главу МВС Білорусі Юрія Караєва.

    Лукашенко та Караєв звинувачуються в «злочинах проти білоруського народу», а також «узурпації влади».

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    Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

    Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

    Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

    Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

    Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

    Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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