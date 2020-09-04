Лукашенка «оголосили» в розшук: хакери зламали сайт МВС Білорусі

Лукашенка «оголосили» в розшук: хакери зламали сайт МВС Білорусідокумент
Олександра Лукашенка «оголошено» в розшук після зламу сайту МВС Білорусі
Лукашенка та главу МВС звинувачують в «злочинах проти білоруського народу»
У четвер, 3 вересня, хакери зламали сайт МВС Білорусі й «оголосили» в розшук президента країни Олександра Лукашенка.
Також у розшук «оголосили» главу МВС Білорусі Юрія Караєва.
Лукашенко та Караєв звинувачуються в «злочинах проти білоруського народу», а також «узурпації влади».
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.
Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
Фігурантам списку заборонено в'їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.
Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.