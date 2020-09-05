У Мінську акція протесту студентів почалася з затримань
До будівель університетів приходять також батьки студентів
У Мінську в суботу проходить акція протесту студентів, кількох її учасників затримали на самому початку.
Про це повідомляє портал Tut.by.
Біля кінотеатру» Жовтень « о 12:00 мала розпочатися акція солідарності студентів.
До полудня студенти мінських університетів стали підходити до кінотеатру. Вони стали невеликими групами по кілька десятків людей, деякі тримали біло-червоно-білі прапори.
«О 12. 05 там вже почали затримувати. Люди в цивільному і масках затримали мінімум двох хлопців – вони відвели їх в мікроавтобус без номерів» – йдеться у повідомленні порталу.
На вулиці Карла Маркса затримали понад 15 осіб, які брали участь в студентському марші.
Зазначається, що до будівель університетів прибувають також батьки студентів.
Напередодні в Мінському державному лінгвістичному університеті ОМОН затримав кількох студентів, які серед інших до того співали в холі вишу «Марсельєзу». Через кілька годин затриманих випустили.
У суботу міністр освіти Ігор Карпенко розпорядився посилити контроль за доступом сторонніх осіб до навчальних закладів.
Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.
Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.
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Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.
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Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.
Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.