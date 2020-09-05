У Мінську акція протесту студентів почалася з затримань



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Фото Tut.by

До будівель університетів приходять також батьки студентів

У Мінську в суботу проходить акція протесту студентів, кількох її учасників затримали на самому початку.

Про це повідомляє портал Tut.by.

Біля кінотеатру» Жовтень « о 12:00 мала розпочатися акція солідарності студентів.

До полудня студенти мінських університетів стали підходити до кінотеатру. Вони стали невеликими групами по кілька десятків людей, деякі тримали біло-червоно-білі прапори.

«О 12. 05 там вже почали затримувати. Люди в цивільному і масках затримали мінімум двох хлопців – вони відвели їх в мікроавтобус без номерів» – йдеться у повідомленні порталу.

На вулиці Карла Маркса затримали понад 15 осіб, які брали участь в студентському марші.

Зазначається, що до будівель університетів прибувають також батьки студентів.

Напередодні в Мінському державному лінгвістичному університеті ОМОН затримав кількох студентів, які серед інших до того співали в холі вишу «Марсельєзу». Через кілька годин затриманих випустили.

У суботу міністр освіти Ігор Карпенко розпорядився посилити контроль за доступом сторонніх осіб до навчальних закладів.

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як відомо, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

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