У Білорусі арештували топ-менеджерів IT-компанії PandaDoc за підтримку протестів



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«Робота білоруського офісу практично паралізована» - PandaDoc Фото Радыё Свабода

У в’язницях перебувають чотири працівники компанії

Представники білоруської IT-компанії PandaDoc, що зазнала переслідувань у зв’язку з ініціативою про працевлаштування колишніх силовиків, звільнених за підтримку протестів, вимагають від влади припинити репресії та звільнити своїх колег.

Про це повідомляє Радыё Свабода.

У в’язницях перебувають чотири працівники компанії: Юлія Шардика, головний бухгалтер; Дмитро Рабцевич, директор; Віктор Кувшинов, директор продукту; Владислав Михалап, очільник відділу HR.

«Ми будемо боротися. Ми будемо тиснути економічно, політично, інформаційно. Ми будемо далі боротися, позбавляючи режим валютних надходжень та податків», – заявив засновник компанії Микита Мікадо в опублікованому відео.

2 вересня в офісі PandaDoc у Мінську відбувся обшук, під час якого було заблоковано понад 20 працівників, 7 з яких були затримані для допиту.

Протягом наступних 2 днів співробітники Департаменту фінансових розслідувань опитали понад 100 працівників компанії. Весь цей час затриманим співробітникам не дозволяли зустрічі з адвокатами та не вживали заходів щодо завершення розслідування.

Робота білоруського офісу практично паралізована, заявили в компанії.

Згідно з апеляційною скаргою обвинувачених, 4 вересня стало відомо, що кримінальну справу за частиною 4 статті 210 Кримінального кодексу було порушено заднім числом. Працівників компанії звинувачують у розтраті з бюджету близько 107 000 білоруських рублів, використовуючи службове становище, завдавши тим самим шкоди державі. Їх затримали на 2 місяці.

«Ми заявляємо, що ці звинувачення абсолютно неправдиві та не мають підстав. Вся діяльність компанії велася у повній відповідності до законодавства, що підтверджується неодноразовими результатами міжнародних аудитів та перевірок»,- заявили у IT-компанії.

Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий запросив IT-фахівців з Білорусі, які бачать загрозу для свого бізнесу через політичну ситуацію у цій країні, переїжджати до Львова і висловив готовність надати їм підтримку.

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