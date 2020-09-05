Білоруська опозиціонерка заявила, що її силоміць видворили до Польщі



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Коли вона перебувала у СІЗО, до неї прийшли представники влади і сказали, що якщо вона не поїде, то не вийде дуже довго Фото: Вадим Замировський/TUT.BY

«Приїхали в ізолятор, посадили в свою машину, наділи капюшон» – Кавалькова

Член опозиційної білоруської Координаційної Ради Вольга Кавалькова заявила, що її силоміць вивезли до Польщі.

Про це повідомляє TYT.BY.

За словами колишньої довіреної особи кандидата у президенти країни Світлани Тихановської, вона не збиралася залишати Білорусь, але її видворили з країни силоміць.

«Я не планувала і не збиралася їхати з Білорусі та скоро я туди повернуся», – сказала Ковалькова.

За її словами, коли вона перебувала у СІЗО на Окрестіна, до неї прийшли представники влади і сказали, що якщо вона не поїде, то не вийде дуже довго.

«Вони приїхали в ізолятор, посадили в свою машину, наділи капюшон, дали маску, поклали на заднє сидіння і вивезли. Я не знала, куди ми їдемо, приїхали на перехід «Брузги». Я пройшла кордон, вони перевезли мої речі, хотіли підвезти. Але їхав автобус на Варшаву, і польські прикордонники попросили польського водія, щоб мене підвезли. Мене впізнав водій, він стежить за новинами, і сказав, що радий, що я на волі. У мене при собі не було телефону, була тільки візитка польського посла Артура Михальського. Я йому подзвонила, і він сприяв моєму приїзду до Варшави», – розповіла Ковалькова.

У МВС Білорусі заявили, що Кавалькову відпустили з під варти за станом здоров’я, а сама вона заявила про необхідність пройти лікування.

Кавалькова була затримана ОМОНом 24 серпня біля прохідної тракторного заводу, куди приїхала з представником страйкому МТЗ, щоб обговорити з робітниками ситуацію на підприємстві, де другий тиждень триває страйк.

У Білорусі з 9 серпня йдуть масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Александр Лукашенко.

Як відомо, Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

Нагадаємо 1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

Як повідомлялося, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Фігурантам списку заборонено в’їжджати до країн Балтії, а в майбутньому перелік може бути розширено. Під санкції потрапили особи, які відповідальні за фальсифікацію результатів виборів і силові розгони демонстрантів.

Також посли ЄС планують затвердити санкції щодо Білорусі.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

Раніше повідомлялося, що білоруська опозиціонерка виїхала до Польщі.