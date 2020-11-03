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    У світі

    Теракт у Відні: поліція уточнила кількість жертв і поранених

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    У зв'язку з терактом у Відні оголошена широкомасштабна поліцейська операція - Теракт у Відні: поліція уточнила кількість жертв і поранених
    У зв'язку з терактом у Відні оголошена широкомасштабна поліцейська операція
    Фото: Twitter / @DollarOutfit

    Один злочинець був застрелений поліцією

    Одна людина загинула і кілька поранені в результаті теракту в Відні.

    Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

    У відомстві розповіли, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений поліцією.

    В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

    Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив про 15 поранених в результаті стрілянини у центрі Відня.

    «Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben», - написав Щерба на своїй сторінці в Facebook.

    Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben.

    Опубліковано Alexander Scherba Понеділок, 2 листопада 2020 р.

    Поліція Відня звернулась до громадян з проханням уникати громадських місць та не користуватися громадським транспортом. На час проведення операції транспорт не буде зупинятися у центральному районі міста.

    Людей також просять не публікувати більше фото чи відео зловмисників, оскільки це впливає на проведення захоплення зловмисників.

    Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

    ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.

    Австрія теракт арешт Олександр Щерба посол поліція злочинець
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