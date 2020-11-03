Теракт у Відні: поліція уточнила кількість жертв і поранених

У зв'язку з терактом у Відні оголошена широкомасштабна поліцейська операція

Один злочинець був застрелений поліцією

Одна людина загинула і кілька поранені в результаті теракту в Відні.

Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

У відомстві розповіли, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений поліцією.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w — POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив про 15 поранених в результаті стрілянини у центрі Відня.

«Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben», - написав Щерба на своїй сторінці в Facebook.

Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben. Опубліковано Alexander Scherba Понеділок, 2 листопада 2020 р.

Поліція Відня звернулась до громадян з проханням уникати громадських місць та не користуватися громадським транспортом. На час проведення операції транспорт не буде зупинятися у центральному районі міста.

Людей також просять не публікувати більше фото чи відео зловмисників, оскільки це впливає на проведення захоплення зловмисників.

Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.

ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.