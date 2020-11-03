Теракт у Відні: поліція уточнила кількість жертв і поранених
Один злочинець був застрелений поліцією
Одна людина загинула і кілька поранені в результаті теракту в Відні.
Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.
У відомстві розповіли, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений поліцією.
#wien#terror#terrorwien #Wien pic.twitter.com/qmCdiVd3pY— paula haberl (@HaberlPaula) November 2, 2020
В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.
CONFIRMED at the moment:— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020
*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse
*several suspects armed with rifles
*six different shooting locations
* one deceaced person, several injured (1 officer included)
*1 suspect shot and killed by police officers #0211w
Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив про 15 поранених в результаті стрілянини у центрі Відня.
«Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben», - написав Щерба на своїй сторінці в Facebook.
Повідомлення про загиблого поліцейського та застреленого терориста. 15 поранених. З них 9 важких. По телебаченню показують арешт 4 людей в уніформі на вулиці am Graben.Опубліковано Alexander Scherba Понеділок, 2 листопада 2020 р.
Поліція Відня звернулась до громадян з проханням уникати громадських місць та не користуватися громадським транспортом. На час проведення операції транспорт не буде зупинятися у центральному районі міста.
Людей також просять не публікувати більше фото чи відео зловмисників, оскільки це впливає на проведення захоплення зловмисників.
Heftig was abgeht #wien pic.twitter.com/Mm1OhQChS8— Topfii (@Topfii12) November 2, 2020
Нагадаємо, у столиці Австрії група людей атакувала кілька об'єктів - ресторани, синагогу і єврейський центр. Посеред вулиці злочинці влаштували перестрілку з правоохоронцями.
ЗМІ повідомляли,що в результаті теракту вже загинуло семеро людей і не менше чотирьох отримали поранення, в тому числі - правоохоронці.