Теракт у Відні: поліція уточнила кількість жертв і поранених

Одна людина загинула і кілька поранені в результаті теракту в Відні.

Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

У відомстві розповіли, що в теракті беруть участь кілька злочинців з гвинтівками, які атакували шість об'єктів у Відні. Один злочинець був застрелений поліцією.

В результаті стрілянини одна людина загинула, а також кілька серйозно поранені, в тому числі поліцейський.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w