Теракт у Відні: загинули щонайменше семеро людей

Зараз у Відні триває поліцейська спецоперація з затримання нападників

В результаті стрілянини у столиці Австрії, за непідтвердженою інформацією, загинули щонайменше семеро людей.

Про це повідомляє Kronen Zeitung.

Також ЗМІ повідомляють про багато поранених. Серед загиблих один з нападників.

Одного з нападників затримали, аде багато терористів досі на свободі.

Атаки сталися в чотирьох місцях відразу, серед яких синагога, два розташованих неподалік ресторану і єврейський центр.

Exclusive video of the shooting from the first moments of the attack in Vienna, Austria#Vienna @BittonRosen pic.twitter.com/BDDHIcnTBK — ערוץ 20 (@arutz20) November 2, 2020

Газета Süddeutsche Zeitung повідомляє, що один співробітник поліції був важко поранений під час стрілянини в центрі Відня.

Breaking: there are Reports ISIS is claiming the attack on #Vienna. A spike of incidents since events in France. Don’t forget, Both Macron and Turkish president Erdogan supported ISIS and AlQaeda in both Syria and Libya. pic.twitter.com/0i8L3vtJCl — Syrian Girl (@Partisangirl) November 2, 2020

HAPPENING NOW - Terror attack in #Austria. Tens of emergency units have arrived in the city center of #Vienna. At least 7 dead, many more injured. One terrorist dead, one detained, multiple still at large.pic.twitter.com/1S5BWpplb3 — Disclose.tv (@disclosetv) November 2, 2020

Видання з посиланням на представника МВС також повідомляє, що один або кілька злочинців знаходяться в бігах.

Раніше повідомлялося, що в центрі Відня біля синагоги сталася стрілянина, також є повідомлення про вибух. Не виключається теракт.