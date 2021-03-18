Китай блокуватиме трансляцію церемонії вручення «Оскара»

Китайським медіа рекомендували не транслювати церемонію вручення кінопремії «Оскар» у режимі реального часу і мінімізувати висвітлення церемонії в цілому

Влада Китаю обурилася через присутність в одній з номінацій «Оскара» фільму про протести в Гонконзі

Китайська влада видала розпорядження місцевим медіа максимально обмежувати новинне покриття церемонії вручення «Оскара» цього року через присутність в одній з номінацій фільму про протести в Гонконзі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що китайським медіа рекомендували не транслювати церемонію вручення кінопремії «Оскар» у режимі реального часу і мінімізувати висвітлення церемонії в цілому.

Зокрема, причиною цього стала номінація в жанрі «Кращий документальний короткометражний фільм» картини про гонконгські протести 2019 року «Не розділяй» (Do Not Split).

Крім того, потенційним володарем статуетки за кращий фільм критики називають американського режисера китайського походження Хлою Чжао з фільмом «Земля кочівників» (Nomadland), яка критикувала КНР в одному з інтерв'ю 2013 року.

Як відомо, в Гонконзі вже тривалий час періодично протестують проти намірів китайської влади придушити громадянські свободи міста.

Вручення нагороди «Оскар» в цьому році відбудеться 26 квітня.