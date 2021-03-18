  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Китай блокуватиме трансляцію церемонії вручення «Оскара»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Китайським медіа рекомендували не транслювати церемонію вручення кінопремії &laquo;Оскар&raquo; у режимі реального часу і мінімізувати висвітлення церемонії в цілому - Китай блокуватиме трансляцію церемонії вручення «Оскара»

    Китайським медіа рекомендували не транслювати церемонію вручення кінопремії «Оскар» у режимі реального часу і мінімізувати висвітлення церемонії в цілому

    Влада Китаю обурилася через присутність в одній з номінацій «Оскара» фільму про протести в Гонконзі

    Китайська влада видала розпорядження місцевим медіа максимально обмежувати новинне покриття церемонії вручення «Оскара» цього року через присутність в одній з номінацій фільму про протести в Гонконзі.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    Відзначається, що китайським медіа рекомендували не транслювати церемонію вручення кінопремії «Оскар» у режимі реального часу і мінімізувати висвітлення церемонії в цілому.

    Зокрема, причиною цього стала номінація в жанрі «Кращий документальний короткометражний фільм» картини про гонконгські протести 2019 року «Не розділяй» (Do Not Split).

    Крім того, потенційним володарем статуетки за кращий фільм критики називають американського режисера китайського походження Хлою Чжао з фільмом «Земля кочівників» (Nomadland), яка критикувала КНР в одному з інтерв'ю 2013 року.

    Як відомо, в Гонконзі вже тривалий час періодично протестують проти намірів китайської влади придушити громадянські свободи міста.

    Вручення нагороди «Оскар» в цьому році відбудеться 26 квітня.

    Читайте також:
    Теги: телебачення кіно Китай фільм Оскар влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies