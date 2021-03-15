«Оскар-2021»: оголошено номінантів престижної кінопремії

Цього року на звання найкращого фільму претендують вісім картин

Американська кіноакадемія назвала номінантів на отримання премії «Оскар». Їх цього року оголошували Пріянка Чопра і Нік Джонас, які вийшли в ефір онлайн.

Найбільше номінацій, 10, в цьому році отримав фільм «Манк». По шість номінацій отримали наступні фільми: «Батько», «Іуда і чорний месія», «Мінар», «Земля кочівників», «Звук металу» і «Суд над чиказької сімкою». Всі вони, а також «Перспективна дівчина», претендують на звання найкращого фільму.

На здобуття премії в категорії «Найкращий актор» посмертно номінували Чедвіка Боузмана, який помер від раку в серпні минулого року.

Вручення нагороди в цьому році відбудеться 26 квітня.

Список номінантів на «Оскар-2021»

Найкращий фільм

«Батько»

«Іуда і чорний месія»

«Манк»

«Мінарі»

«Земля кочівників»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий актор

Різ Ахмед, «Звук металу»

Чедвік Боузман, «Ма Рейні: Мати блюзу»

Ентоні Хопкінс, «Батько»

Гері Олдман, «Манк»

Стівен Ян, «Мінарі»

Найкраща актриса

Віола Девіс, «Ма Рейні: Мати блюзу»

Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»

Ванесса Кірбі, «Фрагменти жінки»

Френсіс Макдорманд, «Земля кочівників»

Кері Малліган, «Перспективна дівчина»

Найкращий режисер

Томас Вінтерберг, «Ще по одній»

Девід Фінчер, «Манк»

Лі Айзек Чун, «Мінарі»

Хлоя Чжао, «Земля кочівників»

Еміральди Феннел, «Перспективна дівчина»

Найкраща актриса другого плану

Марія Бакалова, «Борат 2»

Гленн Клоуз, «Елегія хіллбіллі»

Олівія Колман, «Батько»

Аманда Сейфрід, «Манк»

Юн Е-джон, «Мінар»

Найкращий актор другого плану

Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»

Деніел Калуя, «Іуда і чорний месія»

Леслі Одом-мол., «Одна ніч в Майамі»

Пол Раджі, «Звук металу»

Лакіт Стенфілд, «Іуда і чорний месія»

Найкращий адаптований сценарій

«Борат 2»

«Батько»

«Земля кочівників»

«Одна ніч в Майамі»

«Білий тигр»

Найкращий оригінальний сценарій

«Іуда і чорний месія»

«Мінарі»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий іноземний фільм

«Ще по одній»

«Кращі дні»

«Колектив»

«Людина, яка продала свою шкіру»

«Куди ти йдеш, Аїда?»

Найкращий анімаційний фільм

«Вперед»

«Подорож на Місяць»

«Душа»

«Легенда про вовків»

«Баранчик Шон: Фермагеддон»

Найкращий документальний фільм

«Колектив»

«Агент-кріт»

«Час»

«Мій учитель-восьминіг»

«Табір калік»

Найкращий оператор

«Іуда і чорний месія»

«Манк»

«Новини з усіх кінців світу»

«Земля кочівників»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий композитор

«П'ятеро однієї крові»

«Манк»

«Мінарі»

«Новини з усіх кінців світу»

«Душа»

Найкращий монтаж

«Батько»

«Земля кочівників»

«Перспективна дівчина»

«Звук металу»

«Суд над чиказькою сімкою»

Найкращий дизайн костюмів

«Емма»

«Манк»

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Мулан»

«Піноккіо»

Найкращий звук

«Грейхаунд»

«Манк»

«Новини з усіх кінців світу»

«Душа»

«Звук металу»

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

«Нора»

«Геній місця»

«Якщо щось трапиться, я люблю вас»

«Опера»

«Люди-так»

Найкращий короткометражний фільм

«Промацування»

«Кімната з листами»

«Подарунок»

«Два далеких незнайомця»

«Біле око»

Найкращий короткометражний документальний фільм

«Колетт»

«Концерт - це бесіда»

«Не ділити»

«Відділення голоду»

«Любовна балада для Наташі»

Найкращий художник-постановник

«Батько»

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Манк»

«Новини з усіх кінців світу»

«Тенет»

Накрращий грим і зачіски

«Емма»

«Елегія хіллбіллі»

«Ма Рейні: Мати блюзу»

«Манк»

«Піноккіо»

Найкраща пісня

Fight for You, «Іуда і чорний месія»

Hear My Voice, «Суд над чиказької сімкою»

Húsavíkt, «Музичний конкурс" Євробачення "»

Io Si (Seen), «Все життя попереду»

Speak Now, «Одна ніч в Майамі»