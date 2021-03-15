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    «Оскар-2021»: оголошено номінантів престижної кінопремії

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    &nbsp;&laquo;Оскари&raquo; будуть вручати 26 квітня - «Оскар-2021»: оголошено номінантів престижної кінопремії

     «Оскари» будуть вручати 26 квітня

    Фото з відкритих джерел

    Цього року на звання найкращого фільму претендують вісім картин

    Американська кіноакадемія назвала номінантів на отримання премії «Оскар». Їх цього року оголошували Пріянка Чопра і Нік Джонас, які вийшли в ефір онлайн.

    Найбільше номінацій, 10, в цьому році отримав фільм «Манк». По шість номінацій отримали наступні фільми: «Батько», «Іуда і чорний месія», «Мінар», «Земля кочівників», «Звук металу» і «Суд над чиказької сімкою». Всі вони, а також «Перспективна дівчина», претендують на звання найкращого фільму.

    На здобуття премії в категорії «Найкращий актор» посмертно номінували Чедвіка Боузмана, який помер від раку в серпні минулого року.

    Вручення нагороди в цьому році відбудеться 26 квітня.

    Список номінантів на «Оскар-2021»

    Найкращий фільм

    • «Батько»
    • «Іуда і чорний месія»
    • «Манк»
    • «Мінарі»
    • «Земля кочівників»
    • «Перспективна дівчина»
    • «Звук металу»
    • «Суд над чиказькою сімкою»

    Найкращий актор

    • Різ Ахмед, «Звук металу»
    • Чедвік Боузман, «Ма Рейні: Мати блюзу»
    • Ентоні Хопкінс, «Батько»
    • Гері Олдман, «Манк»
    • Стівен Ян, «Мінарі»

    Найкраща актриса

    • Віола Девіс, «Ма Рейні: Мати блюзу»
    • Андра Дей, «Сполучені Штати проти Біллі Холідей»
    • Ванесса Кірбі, «Фрагменти жінки»
    • Френсіс Макдорманд, «Земля кочівників»
    • Кері Малліган, «Перспективна дівчина»

    Найкращий режисер

    • Томас Вінтерберг, «Ще по одній»
    • Девід Фінчер, «Манк»
    • Лі Айзек Чун, «Мінарі»
    • Хлоя Чжао, «Земля кочівників»
    • Еміральди Феннел, «Перспективна дівчина»

    Найкраща актриса другого плану

    • Марія Бакалова, «Борат 2»
    • Гленн Клоуз, «Елегія хіллбіллі»
    • Олівія Колман, «Батько»
    • Аманда Сейфрід, «Манк»
    • Юн Е-джон, «Мінар»

    Найкращий актор другого плану

    • Саша Барон Коен, «Суд над чиказькою сімкою»
    • Деніел Калуя, «Іуда і чорний месія»
    • Леслі Одом-мол., «Одна ніч в Майамі»
    • Пол Раджі, «Звук металу»
    • Лакіт Стенфілд, «Іуда і чорний месія»

    Найкращий адаптований сценарій

    • «Борат 2»
    • «Батько»
    • «Земля кочівників»
    • «Одна ніч в Майамі»
    • «Білий тигр»

    Найкращий оригінальний сценарій

    • «Іуда і чорний месія»
    • «Мінарі»
    • «Перспективна дівчина»
    • «Звук металу»
    • «Суд над чиказькою сімкою»

    Найкращий іноземний фільм

    • «Ще по одній»
    • «Кращі дні»
    • «Колектив»
    • «Людина, яка продала свою шкіру»
    • «Куди ти йдеш, Аїда?»

    Найкращий анімаційний фільм

    • «Вперед»
    • «Подорож на Місяць»
    • «Душа»
    • «Легенда про вовків»
    • «Баранчик Шон: Фермагеддон»

    Найкращий документальний фільм

    • «Колектив»
    • «Агент-кріт»
    • «Час»
    • «Мій учитель-восьминіг»
    • «Табір калік»

    Найкращий оператор

    • «Іуда і чорний месія»
    • «Манк»
    • «Новини з усіх кінців світу»
    • «Земля кочівників»
    • «Суд над чиказькою сімкою»

    Найкращий композитор

    • «П'ятеро однієї крові»
    • «Манк»
    • «Мінарі»
    • «Новини з усіх кінців світу»
    • «Душа»

    Найкращий монтаж

    • «Батько»
    • «Земля кочівників»
    • «Перспективна дівчина»
    • «Звук металу»
    • «Суд над чиказькою сімкою»

    Найкращий дизайн костюмів

    • «Емма»
    • «Манк»
    • «Ма Рейні: Мати блюзу»
    • «Мулан»
    • «Піноккіо»

    Найкращий звук

    • «Грейхаунд»
    • «Манк»
    • «Новини з усіх кінців світу»
    • «Душа»
    • «Звук металу»

    Найкращий короткометражний анімаційний фільм

    • «Нора»
    • «Геній місця»
    • «Якщо щось трапиться, я люблю вас»
    • «Опера»
    • «Люди-так»

    Найкращий короткометражний фільм

    • «Промацування»
    • «Кімната з листами»
    • «Подарунок»
    • «Два далеких незнайомця»
    • «Біле око»

    Найкращий короткометражний документальний фільм

    • «Колетт»
    • «Концерт - це бесіда»
    • «Не ділити»
    • «Відділення голоду»
    • «Любовна балада для Наташі»

    Найкращий художник-постановник

    • «Батько»
    • «Ма Рейні: Мати блюзу»
    • «Манк»
    • «Новини з усіх кінців світу»
    • «Тенет»

    Накрращий грим і зачіски

    • «Емма»
    • «Елегія хіллбіллі»
    • «Ма Рейні: Мати блюзу»
    • «Манк»
    • «Піноккіо»

    Найкраща пісня

    • Fight for You, «Іуда і чорний месія»
    • Hear My Voice, «Суд над чиказької сімкою»
    • Húsavíkt, «Музичний конкурс" Євробачення "»
    • Io Si (Seen), «Все життя попереду»
    • Speak Now, «Одна ніч в Майамі»
    До слова, український фільм про Донбас отримав американську премію Cinema Eye Honors. Фільм режисерки Ірини Цілик «Земля блакитна ніби апельсин» отримав нагороду у категорії Spotlight Award.

    Теги: кіно конкурс актриса актор фільм Оскар
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