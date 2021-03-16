Фільм швейцарського блогера про війну на Донбасі «підірвав» мережу (відео)

За два дні фільм зібрав майже 930 тисяч переглядів

Блогер Le Grand JD викриває російську пропаганду

Блогер зі Швейцарії Le Grand JD зняв документальний фільм про війну на Донбасі, побувавши на передовій і поспілкувавшись із бійцями ЗСУ та місцевими жителями. Короткометражка доступна на YouTube-каналі блогера.

Фільм під назвою «Війна в Україні» (La guerre en Ukraine) знятий французькою мовою. Ролик виклали в мережу 14 березня. За два дні він уже зібрав майже 930 тисяч переглядів.

У картині розповідається про події Революції гідності, про окупацію Росією Криму й частини Луганської та Донецької областей.

«Із 2014 року йде війна на Донбасі, на сході України. Я дійсно хотів показати вам, що відбувається в цих областях», – пояснив блогер ідею фільму.



Також блогер розповідає про російську пропаганду, про збитий у небі над Донбасом пасажирський Боїнг МН17, показує, як люди перетинають лінію розмежування в Станиці Луганській, відвідує українських бійців на фронті.

На YouTube фільм «Війна в Україні» набрав уже 130 тисяч лайків. У коментарях до фільму дякують автору й просять зробити субтитри до нього українською.

Нагадаємо, Російська Федерація нарощує бойовий потенціал на тимчасово окупованих територіях та біля кордонів України.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що робота над нормандською зустріччю йде, але якщо вона не відбудеться, то він має намір зустрітися окремо з кожним із лідерів країн учасниць формату.

Услід за цим глава Офісу Зеленського Андрій Єрмак заявив, що Україна разом з Францією і Німеччиною розробила план відновлення миру на Донбасі, тепер його має схвалити Росія. Натомість у МЗС Росії кажуть, що їм не відомо про план врегулювання на Донбасі, про який повідомив Єрмак.

Заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що не існує жодного нового мирного плану з урегулювання конфлікту на Донбасі, про який говорять у Києві.