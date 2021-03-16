Стало відомо, хто очолить журі 74-го Каннського кінофестивалю

74-й Каннський кінофестиваль має відбутися у липні

Американський кінорежисер Спайк Лі, який в минулому році мав очолити журі Каннського кінофестивалю, але через його скасування так і не зробив цього, повернеться до цієї місії.

Як повідомили організатори кіноогляду, Спайк Лі, який став першим темношкірим в кріслі глави журі Канн, очолить жюрі 74-го кінофестивалю.

«Ми підтверджуємо, що американський кінорежисер Спайк Лі буде головою журі 74-го Каннського кінофестивалю, який пройде в цьому році з 6 по 17 липня. Його відданість кіно і його енергія допоможуть нам підготувати цей великий фестиваль, на який чекає весь світ», – йдеться в заяві організаторів.

«Протягом місяців невизначеності, через які ми пройшли, Спайк Лі не переставав нас надихати. Ця підтримка, нарешті, приносить свої плоди, і ми не могли сподіватися на більш сильну особистість, яка позначить наші важкі часи», – заявив президент фестивалю П'єр Лескюр.

Спайк Лі – американський кінорежисер, продюсер, сценарист і актор. Володар премії «Оскар» і BAFTA за кращий адаптований сценарій, двох премій «Еммі», Гран-прі Канського кінофестивалю.

Він дебютував як режисер зі своїм фільмом «Їй це потрібно» (1986), і з того моменту вже зняв такі фільми як «Роби як треба» (1989), «Малкольм Ікс» (1992), The Original Kings of Comedy (2000), «25-та година» (2002), «Не впіймали — не злодій» (2006), і найновіший фільм «Чірак» (2015). Лі зіграв у 10 зі своїх власних фільмів.

74-й Каннський кінофестиваль пройде з 6 по 17 липня 2021 року.