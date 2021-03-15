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    Усик розповів, як потрапив у фільм Оксани Марченко і назвав його інформаційною війною

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    Олександр Усик не знімався спеціально у фільмі Оксани Марченко - Усик розповів, як потрапив у фільм Оксани Марченко і назвав його інформаційною війною
    Олександр Усик не знімався спеціально у фільмі Оксани Марченко
    фото з відкритих джерел

    Боксер не хотів говорити з телеведучою. Він навіть не думав, що знімається фільм

    Український боксер Олександр Усик розповів, як потрапив у фільм Оксани Марченко «Паломниця». За його словами, спеціально він не для кого не знімався. А кадри з ним взяті зі старого інтерв’ю з дружиною Вітора Медведчука.

    «Я не знімався у фільмі Оксани Марченко. Це просто дурня якась вийшла. Це відео було записано десь рік чи більше тому. Мені запропонували поговорити з Оксаною. Вона знімала фільм про Лавру. Я сказав, що не хочу з нею говорити. Але монахи сказали, що краще мене цього ніхто не зробить. У підсумку я погодився. Це є інформаційна війна. Коли комусь погано, вони обманюють. Я вже задовбался мовчати і миритися з тим, коли люди так роблять», – сказав Усик Правда ТУТ Львів.

    Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі. Нині виступає серед суперважковиків. Не виключно, що через кілька поєдинків він зустрінеться в ринзі з переможцем пари Ентоні Джошуа – Тайсон Ф’юрі, які сьогодні, 15 березня, підписали контракт на проведення двох поєдинків.

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      Теги: інформаційна війна Оксана Марченко Олександр Усик фільм
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