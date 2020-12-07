Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-14, який допоможе створювати 3D-карти
Gaofen-14 дозволить робити знімки з високою роздільною здатністю наземних об'єктів, що допоможе у створенні 3D-карт
Китайська корпорація космічної науки і техніки (CASC) успішно запустила з космодрому Січан (провінція Сичуань) ракету-носій Long March-3B (CZ-3B), яка вивела на орбіту Землі важкий супутник зондування Gaofen-14.
Про це повідомляють китайські агентства Сіньхуа і CGTN.
3 amazing shots from today's Long March 3B launch.— LaunchStuff (@LaunchStuff) December 6, 2020
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Оптичний супутник дистанційного зондування Землі виведений на геостаціонарну орбіту. Апарат буде робити високоточну зйомку і картографування. На основі переданих їм даних будуть створюватися 3D-карти.
Нагадаємо, що Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-13, який попереджатиме про катаклізми.