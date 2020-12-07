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    У світі

    Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-14, який допоможе створювати 3D-карти

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    Супутник став 354-м за рахунком для ракет-носіїв серії &laquo;Чанчжен&raquo; - Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-14, який допоможе створювати 3D-карти
    Супутник став 354-м за рахунком для ракет-носіїв серії «Чанчжен»
    Фото: nasaspaceflight

    Gaofen-14 дозволить робити знімки з високою роздільною здатністю наземних об'єктів, що допоможе у створенні 3D-карт

    Китайська корпорація космічної науки і техніки (CASC) успішно запустила з космодрому Січан (провінція Сичуань) ракету-носій Long March-3B (CZ-3B), яка вивела на орбіту Землі важкий супутник зондування Gaofen-14.

    Про це повідомляють китайські агентства Сіньхуа і CGTN.

    Оптичний супутник дистанційного зондування Землі виведений на геостаціонарну орбіту. Апарат буде робити високоточну зйомку і картографування. На основі переданих їм даних будуть створюватися 3D-карти.

    Нагадаємо, що Китай вивів на орбіту супутник Gaofen-13, який попереджатиме про катаклізми.

    Теги: Китай космос Twitter
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