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    Технології

    SpaceX запустила військовий GPS-супутник третього покоління

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    Ракета Falcon 9 компанії SpaceX - SpaceX запустила військовий GPS-супутник третього покоління
    Ракета Falcon 9 компанії SpaceX

    Falcon 9 виконала свою другу місію цього року для Космічних сил СШ

    Американська компанія SpaceX відправила на орбіту військовий GPS-супутник третього покоління.

    Про це повідомляється на сайті SpaceX.

    «Falcon 9 виконала свою другу місію цього року для Космічних сил США, запустивши космічний апарат GPS III 04 зі стартового комплексу 40 (SLC-40) на станції ВВС на мисі Канаверал у Флориді», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що після розділення перший ступінь Falcon 9 приземлився на платформу в Атлантичному океані.

    Раніше повідомлялося, що NASA та SpaceX запланували політ приватного пілотованого космічного корабля до Міжнародної космічної станції у межах місії Crew-1 на 14 листопада. Crew-1 вирушить на МКС зі стартового комплексу 39A Космічного центру Кеннеді.

    Крім того, Україна планує приєднатися до США та їх першої місії на Марс.

    Нагадаємо, що японці планують відправити до Марса апарат з 8К-камерою.

    Також, Китай відправив свою першу місію на Марс.

    США політ SpaceX Falcon
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