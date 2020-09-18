Китай проводить випробування 11 вакцин від коронавірусу



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Китай активно розробляє вакцини від коронавірусу

Чотири китайські вакцини вже перейшли до третьої фази клінічних тестів, зазначив міністр Ван Чжиган

Китай проводить клінічні випробування 11 вакцин від коронавірусу Covid-19. Про це сказав міністр науки і техніки КНР Ван Чжиган на Глобальному форумі науки, здоров'я та життя в Пекіні, повідомляє ТАСС в п'ятницю, 18 вересня.

За словами міністра, чотири вакцини вже перейшли до третьої фази клінічних тестів.

При цьому Ван Чжиган зазначив, що «епідемія як і раніше поширюється по всьому світу і досі не контролюється повністю».

«З приходом осені і зими може виникнути новий спалах, ситуація в сфері профілактики і контролю над захворюванням досі залишається вкрай серйозною», – наголосив він.

Міністр також зазначив, що в боротьбі зі спалахом коронавірусу Китай завжди ставив на перше місце міжнародне науково-технічне співробітництво, виконував свої міжнародні зобов'язання у відповідність з принципами відкритості та прозорості.

Ван Чжиган також вказав на те, що Китай своєчасно передав інформацію про коронавірус Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), що надало вченим по всьому світу важливу основу для проведення медичних досліджень і розробки лікарських препаратів.

Нагадаємо, що ЄС виділив понад 1 мільярд євро на розробку вакцини від Covid-19.

До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрія Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.



