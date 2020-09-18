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    Економіка та фінанси

    Рада виділила з «коронавірусного фонду» гроші для купівлі масок у школи

    • Розсилка
    1,1 млрд грн підуть на закупівлі засобів індивідуального медичного захисту, 6 млрд грн &mdash; на доплати викладачам, а ще майже 3,4 мільярда гривень &mdash; на технічне забезпечення навчальних закладів - Рада виділила з «коронавірусного фонду» гроші для купівлі масок у школи
    1,1 млрд грн підуть на закупівлі засобів індивідуального медичного захисту, 6 млрд грн — на доплати викладачам, а ще майже 3,4 мільярда гривень — на технічне забезпечення навчальних закладів

    Також з 10,5 млрд грн піде на доплати вчителям і технічне забезпечення шкіл

    Верховна Рада підтримала проєкт постанови №4057 про додаткові заходи безпеки для навчання під час епідемії коронавірусу.

    Згідно з постановою, 10,5 мільярдів гривень із Фонду боротьби з Covid-19 передбачається на забезпечення учнів та вчителів масками та антисептиками.

    За постанову проголосували 274 народні депутати.

    Зазначається, що, зокрема, 1,1 млрд грн підуть на закупівлі засобів індивідуального медичного захисту, 6 млрд грн — на доплати викладачам, а ще майже 3,4 мільярда гривень — на технічне забезпечення навчальних закладів.

    До слова, після запровадження в Україні карантину 13 березня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету у зв’язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Цей фонд був створений тимчасово — лише на період дії карантину — для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією.

    Як повідомлялося, міністр фінансів пояснив, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги.

    Нагадаємо, станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

    Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

    До відома, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби. 

    Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.  

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