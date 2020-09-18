Рада виділила з «коронавірусного фонду» гроші для купівлі масок у школи



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1,1 млрд грн підуть на закупівлі засобів індивідуального медичного захисту, 6 млрд грн — на доплати викладачам, а ще майже 3,4 мільярда гривень — на технічне забезпечення навчальних закладів

Також з 10,5 млрд грн піде на доплати вчителям і технічне забезпечення шкіл

Верховна Рада підтримала проєкт постанови №4057 про додаткові заходи безпеки для навчання під час епідемії коронавірусу.

Згідно з постановою, 10,5 мільярдів гривень із Фонду боротьби з Covid-19 передбачається на забезпечення учнів та вчителів масками та антисептиками.

За постанову проголосували 274 народні депутати.

Зазначається, що, зокрема, 1,1 млрд грн підуть на закупівлі засобів індивідуального медичного захисту, 6 млрд грн — на доплати викладачам, а ще майже 3,4 мільярда гривень — на технічне забезпечення навчальних закладів.

До слова, після запровадження в Україні карантину 13 березня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету у зв’язку зі створенням в Україні Фонду боротьби з коронавірусом. Цей фонд був створений тимчасово — лише на період дії карантину — для фінансування додаткових видатків на охорону здоров'я та соціальних видатків, безпосередньо пов'язаних з епідемією.

Як повідомлялося, міністр фінансів пояснив, чому гроші з коронавірусного фонду були витрачені на дороги.

Нагадаємо, станом на 11 вересня з Фонду боротьби з Covid-19 витрачено 22,9 млрд грн із 66 млрд грн. Це 35% від загальної суми.

Мінфін зазначив, що ознайомитись з актуальною інформацією щодо використання коштів Фонду можна за посиланням.

До відома, усі 66 млрд грн у Covid-фонді розподілені на 100% між різними відомствами. Більша частина коштів з фонду пішла не на медицину, а на абсолютно не пов’язані з пандемією потреби.

Кабінет міністрів розпорядився провести аудит Фонду боротьби з Covid-19 і перевірити, як і на що були витрачені кошти.

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