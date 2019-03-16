Ключового свідка у справі Берлусконі отруїли радіоактивною речовиною



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Іман Фаділь

34-річна модель Іман Фаділь від отруєння померла

Одна з ключових свідків у справі екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі померла після отруєння радіоактивною речовиною. 34-річна модель Іман Фаділь повинна була дати свідчення в судовому процесі проти італійського політика і бізнесмена.

Марокканська модель і танцівниця імовірно отруєна сумішшю радіоактивних речовин. Про це повідомляє італійське агентство ANSA з посиланням на заяви прокуратури Італії.

La Repubblica пише, що одним з компонентів суміші був радіоактивний ізотоп кобальту. Місцеві ЗМІ, наприклад, Milano Today, вже поспішають нагадати про справу Литвиненка і «російський слід».

Іман Фаділь, як пише The Times, повинна була засвідчити на процесі те, що Сільвіо Берлусконі виплачував великі грошові винагороди за мовчання жінкам, які працювали на знаменитих вечірках політика на його віллі під Міланом.

6 років тому Берлусконі засудили до семи років в'язниці за зв'язок з неповнолітньою дівчиною з ескорту на прізвисько Рубі. У 2014 році адвокати 82-річного політика домоглися скасування вироку.

Однак нове розслідування за звинуваченням у підкупі ключових свідків за дачу неправдивих свідчень не змусило себе чекати. За версією слідства, на ці цілі Берлусконі витратив €10 млн. 29 січня Фаділь госпіталізували, у неї спостерігалися симптоми відмови органів. 1 березня жінка померла.

В даний час італійські експерти проводять токсикологічну експертизу. За свідченнями рідних і близьких загиблої моделі, Іман Фаділь висловлювала побоювання за своє життя.

Джерело: Эхо Москвы