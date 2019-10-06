КНДР погрожує припинити ядерні переговори з США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прапори США та КНДР

«Ми не маємо наміру вести такі жахливі переговори як зараз», - сказав речник МЗС Північної Кореї

Міністерство закордонних справ Північної Кореї у неділю, 6 жовтня, звинуватило уряд США у проведенні «ворожої політики» та використанні діалогу для внутрішніх цілей.

Про це повідомляє DW.

«Ми не маємо наміру вести такі жахливі переговори як зараз, поки США не зроблять істотного кроку, щоб повністю і безповоротно відмовитися від своєї ворожої політики щодо Північної Кореї», - сказав речник міністерства.

Як відомо, робочі переговори між США і КНДР проходили у Швеції в суботу. В переговорах брали участь спецпредставник США з Північної Кореї Стівен Біган і північнокорейський посол з особливих доручень Кім Мен Гіль.

Згодом Північна Корея перервала переговори з США щодо денуклеаризації.

Глава північнокорейської делегації Кім Менг Гіль заявив, що «переговори не виправдали очікувань» КНДР.

Натомість у Держдепі відзначили конструктивність минулої зустрічі.