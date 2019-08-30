Колишній британський прем’єр Мейджор проти призупинення роботи парламенту



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Консерватор Джон Мейджор очолював уряд Великої Британії в 1990-1997 роках

Мейджор оскаржуватиме рішення уряду Боріса Джонсона

Колишній очільник британського уряду Джон Мейджор має намір приєднатися до руху, який ставить собі за мету оскарження рішення уряду Боріса Джонсона про призупинення роботи парламенту країни із середини вересня до середини жовтня.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Мова йде про приєднання Мейджора до позову, який вже направила команда Джини Міллер для того, щоб не дублювати зусилля шляхом подачі іншого позову і не відволікати увагу суду паралельним розглядом різних позовів.

Колишній очільник уряду виправдовує таке рішення тим, що має відповідний досвід роботи в якості міністра і прем’єр-міністра, що сприятиме розгляду справи із точки зору практики управління державою.

Консерватор Джон Мейджор очолював уряд Великої Британії в 1990-1997 роках.

Нагадаємо, Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила запропоноване прем'єр-міністром Борісом Джонсоном призупинення діяльності парламенту з другого тижня вересня до 14 жовтня.