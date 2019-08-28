Єлизавета II схвалила призупинення роботи парламенту Британії
Королева схвалила прохання уряду на засіданні Таємної ради в замку Балморал в Шотландії
Парламент втратить кілька засідань до запланованого виходу Британії з ЄС 31 жовтня
Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила запропоноване прем'єр-міністром Борісом Джонсоном призупинення діяльності парламенту з другого тижня вересня до 14 жовтня.
Про це 28 серпня повідомляє Sky News.
У заяві канцелярії королеви йдеться, що перерва в роботі парламенту почнеться не раніше 9 вересня і триватиме до 14 жовтня.
Королева схвалила прохання уряду про п'ятитижневе припинення діяльності парламенту на засіданні Таємної ради в замку Балморал в Шотландії.
Цей крок призведе до того, що парламент втратить кілька засідань до запланованого виходу Британії з ЄС 31 жовтня.
Раніше прем'єр Боріс Джонсон запропонував призупинити роботу парламенту, щоб не дати депутатам ухвалити будь-які закони, які могли б перешкодити йому вивести країну з ЄС без угоди 31 жовтня.
Джерело: Європейська правда