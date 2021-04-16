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    Колишній віцепрезидент США Пенс переніс операцію на серці

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    За останні два тижні Майк Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму - Колишній віцепрезидент США Пенс переніс операцію на серці
    За останні два тижні Майк Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму
    Фото: Munich security conference

    Представники Майка Пенса повідомили, що операція пройшла успішно

    Колишньому віцепрезиденту США Майку Пенсу 15 квітня зробили успішну операцію з імплантації кардіостимулятора. Про це повідомляє CNN.

    «За останні два тижні колишній віце-президент Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму, і після консультації зі своїми лікарями вчора переніс операцію в медичному кампусі Inova Fairfax в Фоллс-Черч, штат Вірджинія, з імплантації кардіостимулятора», - повідомили в офісі Пенса.

    Представники ексвіцепрезидента повідомили, що операція пройшла успішно.

    «Очікується, що він повністю одужає і повернеться до нормального життя найближчими днями», – сказано в заяві.

    Як відомо, Майк Пенс займав пост віцепрезидента США під час президентства Дональда Трампа.

    До слова, президент Чехії пересів в інвалідний візок.

    Також повідомлялося, що помер відомий репер DMX.

    Теги: здоров'я США медицина лікарня Майк Пенс
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