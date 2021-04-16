Колишній віцепрезидент США Пенс переніс операцію на серці
Представники Майка Пенса повідомили, що операція пройшла успішно
Колишньому віцепрезиденту США Майку Пенсу 15 квітня зробили успішну операцію з імплантації кардіостимулятора. Про це повідомляє CNN.
«За останні два тижні колишній віце-президент Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму, і після консультації зі своїми лікарями вчора переніс операцію в медичному кампусі Inova Fairfax в Фоллс-Черч, штат Вірджинія, з імплантації кардіостимулятора», - повідомили в офісі Пенса.
Представники ексвіцепрезидента повідомили, що операція пройшла успішно.
«Очікується, що він повністю одужає і повернеться до нормального життя найближчими днями», – сказано в заяві.
Як відомо, Майк Пенс займав пост віцепрезидента США під час президентства Дональда Трампа.
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