Колишній віцепрезидент США Пенс переніс операцію на серці

За останні два тижні Майк Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму

Представники Майка Пенса повідомили, що операція пройшла успішно

Колишньому віцепрезиденту США Майку Пенсу 15 квітня зробили успішну операцію з імплантації кардіостимулятора. Про це повідомляє CNN.

«За останні два тижні колишній віце-президент Пенс відчув симптоми, пов'язані з уповільненням серцевого ритму, і після консультації зі своїми лікарями вчора переніс операцію в медичному кампусі Inova Fairfax в Фоллс-Черч, штат Вірджинія, з імплантації кардіостимулятора», - повідомили в офісі Пенса.

Представники ексвіцепрезидента повідомили, що операція пройшла успішно.

«Очікується, що він повністю одужає і повернеться до нормального життя найближчими днями», – сказано в заяві.

Як відомо, Майк Пенс займав пост віцепрезидента США під час президентства Дональда Трампа.

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