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    Київ спросить процедуру надання безплатної стоматологічної допомоги соціально незахищеним містянам

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    Комунальні медичні заклади Києва мають надавати безплатну стоматологічну допомогу соціально незахищеним мешканцям міста - Київ спросить процедуру надання безплатної стоматологічної допомоги соціально незахищеним містянам
    Комунальні медичні заклади Києва мають надавати безплатну стоматологічну допомогу соціально незахищеним мешканцям міста
    Фото з відкритих джерел

    Марина Пороошенко напрацювала проєкт рішення, що значно спрощує отримання стоматологічної допомоги в комунальному закладі

    Столична влада має значно спростити процедуру надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально незахищеним киянам. На цьому наголошує голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

    «Сьогодні ця процедура вкрай складна і вимагає багато часу. Для того, аби кияни могли отримати допомогу в КП «Київська стоматологія», управління праці та соціального захисту населення РДА формують відповідні списки. Потім вони подаються Департаменту охорони здоров’я та Департаменту соціальної політики. Після цього – списки пацієнтів проходять процедуру погодження на засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики», – пояснює Марина Порошенко.

    «Через таку складну процедуру та неузгодженість окремих нормативно-правових актів, соціально незахищені верстви населення не отримують вчасно стоматологічну допомогу», – змушена констатує вона.

    Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики напрацювала проєкт рішення, що виправляє цю ситуацію та значно спрощує отримання стоматологічної допомоги в комунальному закладі.

    «Моя мета – удосконалення порядку надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам. Пропоную надавати таку допомогу в КП «Київська стоматологія» на підставі паспорта громадянина України, а також довідки, наданої органами соціального захисту населення про перебування особи на обліку соціально незахищених верств населення, або на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування», – зазначила Марина Порошенко.

    Ще один важливий момент – дохід осіб, які можуть розраховувати на безкоштовну стоматологічну допомогу, має не перевищувати двох прожиткових мінімумів доходів громадян для непрацездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

    Ініціативу лідерки «Європейської солідарності» у Києві підтримала постійна комісія Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики. Документ мають розглянути на пленарному засіданні КМР.

    Теги: Київ Київрада медицина лікарня Марина Порошенко
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