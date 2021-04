Помер відомий репер DMX

Напередодні репера госпіталізували у критичному стані після передозування наркотиками

Американський репер Ерл Сіммонс, відомий під псевдонімом DMX, помер у віці 50 років. Про це повідомляє Pitchfork з посиланням на родичів покійного.

Артист помер в лікарні Уайт-Плейнс, в якій він перебував протягом останніх днів, підключений до апаратів життєзабезпечення. Причиною смерті виконавця стало важке передозування наркотиків.

2 квітня стало відомо про госпіталізацію DMX. Він втратив свідомість у будинку через передозування сильнодіючих наркотичних речовин, яка викликали серцевий напад.

DMX (Dark Man X) - автор таких хітів, як X Gon 'Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out.

Зазначимо, у 2019 році DMX уже проходив реабілітацію від залежності, а у 2016-му мало не помер через передозування —тоді його непритомним знайшли на парковці.

Перший опублікований трек DMX Born Loser пролунав на радіо в 1992 році. Після цього шість його альбомів поспіль очолювали музичний чарт Billboard.

Також репер зіграв головну роль у фільмі «Наскрізні поранення», пізніше знявся у стрічках «Ромео повинен померти» і «Ніколи не вмирай на самоті».

У грудні 2008 року DMX був заарештований у будинку відомого продюсера Скотта Сторча за зберігання наркотиків, підробку документів та жорстоке ставлення до тварин. У травні 2009-го був звільнений з вʼязниці. У листопаді 2010 року репер був арештований за порушення випробувального терміну. Згодом відсидів рік у в’язниці.