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    Помер відомий репер DMX

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    DMX помер у віці 50 років - Помер відомий репер DMX
    DMX помер у віці 50 років
    Фото: WireImage

    Напередодні репера госпіталізували у критичному стані після передозування наркотиками

    Американський репер Ерл Сіммонс, відомий під псевдонімом DMX, помер у віці 50 років. Про це повідомляє Pitchforkз посиланням на родичів покійного.

    Артист помер в лікарні Уайт-Плейнс, в якій він перебував протягом останніх днів, підключений до апаратів життєзабезпечення. Причиною смерті виконавця стало важке передозування наркотиків.

    2 квітня стало відомо про госпіталізацію DMX. Він втратив свідомість у будинку через передозування сильнодіючих наркотичних речовин, яка викликали серцевий напад.

    DMX (Dark Man X) - автор таких хітів, як X Gon 'Give It To Ya, Party Up (Up in Here), Dogs Out.

    Зазначимо, у 2019 році DMX уже проходив реабілітацію від залежності, а у 2016-му мало не помер через передозування —тоді його непритомним знайшли на парковці.

    Перший опублікований трек DMX Born Loser пролунав на радіо в 1992 році. Після цього шість його альбомів поспіль очолювали музичний чарт Billboard.

    Також репер зіграв головну роль у фільмі «Наскрізні поранення», пізніше знявся у стрічках «Ромео повинен померти» і «Ніколи не вмирай на самоті».

    У грудні 2008 року DMX був заарештований у будинку відомого продюсера Скотта Сторча за зберігання наркотиків, підробку документів та жорстоке ставлення до тварин. У травні 2009-го був звільнений з вʼязниці. У листопаді 2010 року репер був арештований за порушення випробувального терміну. Згодом відсидів рік у в’язниці.

    Теги: США смерть наркотики лікарня артист
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