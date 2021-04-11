Президент Чехії пересів в інвалідний візок

Земан не виключив, що може назавжди залишитися в інвалідному кріслі

Через проблеми з ногами 76-річний президент Чехії Мілош Земан був змушений пересісти в інвалідний візок.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Blesk.

За словами Земана, на візку він пересувається у своїй заміській резиденції, а також в резиденції у Празькому Граді. Надалі чеський лідер планує ним користуватися й під час офіційних заходів.

«Я вирішив пересісти на візок. Уже зараз пересуваюся на візку у Lany (заміській резиденції – ред.) та іноді на Празькому Граді. І це дуже зручно», – сказав Земан.

Він додав, що коли на вулиці потепліє, спробує хоч трохи ходити пішки.

Земан не виключив, що може назавжди залишитися в інвалідному кріслі.

Раніше президент Чехії неодноразово скаржився на проблеми зі здоров'ям. Крім невропатії нижніх кінцівок, він також хворіє на діабет.

Як повідомлялося 25 серпня 2020 року, президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки. Лікарі дійшли висновку, що він впав через проблеми з ногами.