Медики назвали фактор, який втричі підвищує ризик смерті від Covid-19

Низький рівень фізичної активності був одним з найнебезпечніших факторів ризику при зараженні Covid-19

Експерти вивчили дані 48 тисяч хворих на коронавірус

Американські медики встановили, що ризик смерті від коронавірусу потроювався у разі низької фізичної активності пацієнта. Дослідження фахівців опубліковано в журналі British Journal of Sports Medicine.

Цей же фактор в два рази підвищував можливість людини потрапити в лікарню.

Так, експерти з Медичного центру Kaiser Permanente в Фонтані вивчили дані 48 тисяч хворих на коронавірус.

«Наші спостереження показали, що низький рівень фізичної активності був одним з найнебезпечніших факторів ризику при зараженні SARS–CoV–2, в тому числі і в порівнянні з курінням, ожирінням, діабетом і гіпертонією», – йдеться в дослідженні.

Відзначається, що лише 9 відсотків заражених потрапляли до лікарні, а ще менше людей вмирали. Медики встановили, що всьому виною низька активність. Крім іншого, вона підвищувала ризик потрапляння в реанімацію на 70 відсотків.

«Установи охорони органи всіх країн світу повинні враховувати це у своїй роботі з населенням, що особливо важливо, враховуючи те, як важко підтримувати форму під час ізоляції», – відзначили фахівці.

Вчені Бірмінгемського університету у Великій Британії визначили, як немічність і слабке здоров'я збільшують ризик смерті від зараження на коронавірус. Виявилося, що немічні люди в три рази частіше вмирають, ніж ті, хто залишався рухомим, незалежно від літнього віку.