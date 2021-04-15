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    Медики назвали фактор, який втричі підвищує ризик смерті від Covid-19

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    Низький рівень фізичної активності був одним з найнебезпечніших факторів ризику при зараженні Covid-19 - Медики назвали фактор, який втричі підвищує ризик смерті від Covid-19
    Низький рівень фізичної активності був одним з найнебезпечніших факторів ризику при зараженні Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Експерти вивчили дані 48 тисяч хворих на коронавірус

    Американські медики встановили, що ризик смерті від коронавірусу потроювався у разі низької фізичної активності пацієнта. Дослідження фахівців опубліковано в журналі British Journal of Sports Medicine.

    Цей же фактор в два рази підвищував можливість людини потрапити в лікарню.

    Так, експерти з Медичного центру Kaiser Permanente в Фонтані вивчили дані 48 тисяч хворих на коронавірус.

    «Наші спостереження показали, що низький рівень фізичної активності був одним з найнебезпечніших факторів ризику при зараженні SARS–CoV–2, в тому числі і в порівнянні з курінням, ожирінням, діабетом і гіпертонією», – йдеться в дослідженні.

    Відзначається, що лише 9 відсотків заражених потрапляли до лікарні, а ще менше людей вмирали. Медики встановили, що всьому виною низька активність. Крім іншого, вона підвищувала ризик потрапляння в реанімацію на 70 відсотків.

    «Установи охорони органи всіх країн світу повинні враховувати це у своїй роботі з населенням, що особливо важливо, враховуючи те, як важко підтримувати форму під час ізоляції», – відзначили фахівці.

    Вчені Бірмінгемського університету у Великій Британії визначили, як немічність і слабке здоров'я збільшують ризик смерті від зараження на коронавірус. Виявилося, що немічні люди в три рази частіше вмирають, ніж ті, хто залишався рухомим, незалежно від літнього віку.

    Теги: здоров'я коронавірус
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