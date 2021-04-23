Колишній вітчим сестер Кардаш'ян претендує на посаду губернатора Каліфорнії

Дженнер – республіканка і одна з найвідоміших трансгендерних людей у США

Перевибори у штаті відбудуться через невдалу боротьбу з пандемією коронавірусу діючого Гевіна Ньюсома

Колишній вітчим сестер Кардаш'ян і трансгендерна активістка Кейтлін Дженнер оголосила, що балотуватиметься на місце губернатора Каліфорнії. Про це повідомляє передає The New York Times.

Дженнер – республіканка і одна з найвідоміших трансгендерних людей у США, які балотуються на державні посади у США. Вона повідомила, що вже подала перший пакет документів до виборів,

Перевибори у штаті мають відбутися через критику демократа Гевіна Ньюсома через його невдалу боротьбу з пандемією коронавірусу. Окрім того, республіканці, які борються за відкликання демократа та перевибори, активну критикують його і за економічну політику. Однак, попри жорсткі нападки, нещодавнє опитування Інституту державної політики Каліфорнії показало, що понад половина мешканці штату схвалює роботу чинного губернатора.

Наразі офіційно невідомо, коли відбудуться перевибори, однак організатори заявляють, що перевищили 1,5 мільйона підписів, необхідних для проведення таких виборів, а отже вибори можуть призначити вже восени.

Серед зірок, які раніше балотувалися та виграли пост губернатора Каліфорнії – Рональд Рейган та Арндольд Шварцнегер, який також потрапив до офісу на перевиборах у 2003 році.

Окрім одруження з Кріс Дженнер з родини Кардаш'ян Кейтлін Дженнер (до 2015 року Брюс Дженнер) відомий тим, що отримав перше місце на Олімпіаді у Монреалі 1976 року у десятиборстві.

Тим часом, голлівудський актор Меттью МакКонахі, відомий за фільмами «Лінкольн для адвоката», «Джентльмени» має більше шансів стати наступним губернатором штату Техас, ніж діючий Грег Еббот. Про це свідчать дані, що опублікувало видання The Dallas Morning News та Університет Техасу в Тайлері.