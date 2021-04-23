Санду скликала Радбез через загрозу повалення конституційного ладу Молдови

Засідання Вищої ради безпеки розпочинається о 17.00 сьогодні

Президентка Молдови Мая Санду скликала термінове засідання Вищої ради безпеки через ситуацію довкола Конституційного суду. Про це написав у Facebook глава адміністрації президента Молдови Андрей Спину.

«Президент Республіки Молдова Мая Санду скликає засідання Вищої ради безпеки. Засідання ради відбудеться сьогодні, 23 квітня 2021 року, початок о 17.00.

Тема, яку потрібно вирішити на засіданні, – ризик підриву конституційного ладу в Республіці Молдова. Конституцію треба відстоювати!» – заявив він.

Нагадаємо, депутати на засіданні 23 квітня прийняли проєкт постанови парламенту про узурпацію влади Конституційним судом «на користь політичних інтересів президента» Маї Санду.

Постанову підтримали депутати від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи).

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дозволив Санду розпустити парламент

Рішення Конституційного суду оскаржити неможливо.

Політолог Анжела Колацки у коментарі виданню пояснила, що тепер, після рішення суду, Санду має видати указ про розпуск парламенту, назначити дату дострокових виборів та зазначити, що указ набирає чинності з дня публікації в «Офіційному моніторі».

Згідно з законодавством, вибори необхідно провести не раніше, ніж через 60 днів після розпуску законодавчого органу, та не пізніше, ніж через 90 днів.

Водночас законодавство передбачає, що в умовах надзвичайного стану, який зараз діє у Молдові у зв’язку з епідемією, розпустити парламент неможливо. Надзвичайний стан запровадили до 30 травня.

Мая Санду заявляла, що вбачає у цьому спробу запобігти розпуску парламенту.

Депутати з партії Маї Санду «Дія та солідарність» вже оскаржили запровадження надзвичайного стану у Конституційному суді, висновку з цього приводу ще немає.