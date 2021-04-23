Байден може відвідати Україну влітку

Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів

Журналісти дізналися про плани Байдена відвідати Східну Європу

Президент США Джо Байден може відвідати Україну в цьому році і навіть у найближчі місяці. Про це повідомив провідний фахівець Вашингтона з українсько-російських відносин Вільям Тейлор в інтерв’ю журналу НВ.

«Того року президент Буш відвідав вашу країну, це був останній на сьогодні візит президента США в Україну. Я сподіваюся, президент Байден зможе відвідати Україну цьогоріч, можливо, навіть на ювілей незалежності і відкриття Кримської платформи», – повідомив Тейлор.

Крім того, словацьке видання Pravda з посиланням на представника американської дипломатії пише, що Байден може відвідати Східну Європу в червні.

Зазначається, що його візит пов'язаний перш за все з проведенням саміту НАТО в Брюсселі, який відбудеться 14 червня.

Передбачається, що першою зупинкою Байдена в Європі стане Лондон, де президент США зустрінеться з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном і отримає аудієнцію у королеви Єлизавети II. Крім того, у Байдена планують візит в одну з країн Східної Європи.

«У Східній Європі Байден може піти двома шляхами. Це буде або Братислава, або держава на Балканах», – зазначив співрозмовник видання, додавши, що шанси Словаччини вищі.

За словами джерела, Байден може взяти участь у престижній міжнародній конференції GLOBSEC. Участь в конференції дала б Байдену можливість зустрітися з лідерами Центральної та Східної Європи, зазначає видання.

«Передбачається, що Байден міг би провести переговори в Братиславі, наприклад, з президентом України Володимиром Зеленським. Проте головною подією, звичайно, була б основна промова глави Білого дому на конференції GLOBSEC», – пише видання.

Нагадаємо, Зеленський вже кілька разів запрошував Байдена. Зокрема, на святкування Дня Незалежності України та для участі в Кримській платформі.

До слова, колишні президенти Сполучених Штатів Барак Обама та Дональд Трамп не були в Україні жодного разу. Водночас в адміністрації Обами Джо Байден як віцепрезидент побував в Україні шість разів: у липні 2009-го, березні, червні й листопаді 2014-го, грудні 2015-го, січні 2017-го. Він зустрічався із українськими президентами й політиками Віктором Ющенко, Віктором Януковичем, Юлією Тимошенко, Арсеном Яценюком та Петром Порошенком.