Відомий актор і лауреат «Оскара» замахнувся на посаду губернатора

Прихильники актора вважають, що він «популярний, яскравий, і не боїться казати правду. Він має ті самі якості, що і Дональд Трамп, і це добре зіграє в Техасі»

За Меттью МакКонахі готові проголосувати близько 45% виборців штату Техас

Голлівудський актор Меттью МакКонахі, відомий за фільмами «Лінкольн для адвоката», «Джентльмени» має більше шансів стати наступним губернатором штату Техас, ніж діючий Грег Еббот. Про це свідчать дані, що опублікувало видання The Dallas Morning News та Університет Техасу в Тайлері.

Згідно опитування, що проводилося 6-13 квітня і в якому взяло участь 1126 зареєстрованих виборців, близько 45% виборців штату Техас готові проголосувати на виборах губернатора за кандидатуру Меттью Макконахі, якщо він вирішить брати участь у перегонах. 33% віддали б свій голос за діючого губернатора Еббота, і 22% за якогось іншого кандидата.

А от серед прихильників республіканців, 56% виборців заявили, що проголосують за Еббота, і лише 30% за МакКонахі. У той час як демократи поділилися на два табори у процентному співвідношенні – 66% до 8% .

На думку політолога з Техаського університету Марка Оуенса, який керував опитуванням, деякі з прихильників Трампа схвально ставляться до знаменитостей, і ці настрої, а також те, що одна п’ята частина виборців підтримує більш поміркованого кандидата, можуть стати для МакКонахі вікном можливостей на праймеріз Республіканської партії США.

А от Марк Харп, консервативний незалежний виборець із Мідлотіана, вважає, що заклики МакКонахі схожі на заклики Трампа: він політичний аутсайдер із меседжами про те, що система корумпована, не ефективна і потребує реформ.

«Він популярний, він яскравий, і він не боїться казати правду. Він має ті самі якості, що і Дональд Трамп, і це добре зіграє в Техасі» – вважає 47-річний будівельник Харп.

Меттью МакКонахі – американський актор, сценарист, режисер і продюсер. Спочатку зарекомендував себе, як актора в основному комедійного амплуа. За роль у драмі «Далласький клуб покупців» (2013) був удостоєний безлічі нагород, у тому числі «Золотого глобуса», премії Гільдії кіноакторів США і першого в кар'єрі «Оскара». Останній з його фільмів «Джентельмени» , у якому Макконахі зіграв кримінального авторитета

Тим часом, Сильвестр Сталлоне зніме фільм про Віталія та Володимира Кличків. Відомий актор виступить режисером та сценаристом стрічки. Планується, що зйомки стартують восени нинішнього року, а прокат почнеться в квітні 2022 року.



