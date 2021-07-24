Колишнього президента Киргизстану Атамбаєва звинуватили в організації масових заворушень

Протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня 2020 року, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня

Стосовно Атамбаєва порушено кілька кримінальних справ

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва звинуватили в організації масових заворушень на площі Ала-Тоо в жовтні 2020 року. Про це заявив адвокат Замір Жоошев, повідомляє 24.kg

Він навів витяги з повідомлення про підозру:

«Для реалізації свого злочинного плану Алмазбек Атамбаєв, вступивши в попередню змову з Омурбеком Бабановим, Фарідом Ніязовим, Темірланом Султанбековим, Канатом Сагимбаевим та іншими особами, домовився зібрати натовп людей біля будинку «Медіа Форуму» і в подальшому піти на площу Ала-Тоо з метою захоплення влади... При цьому знаючи, що на той момент на Старій площі Бішкека зібрався народ з гаслами «люстрації», які були проти приходу осіб колишньої влади і які захищали будинок уряду КР... Алмазбек Атамбаєв підігрівав у натовпі негативні й агресивні настрої, що призвело до масових бійок на площі Ала-Тоо з групою людей, які зібралася біля будинку уряду КР, і спричинило масові заворушення із застосуванням вогнепальної зброї, каміння, уламків тротуарної плитки та інших підручних предметів», – цитує адвокат повідомлення про підозру.

Як повідомляє видання, стосовно Атамбаєва порушено кілька кримінальних справ, у тому числі щодо заворушень у селі Кой-Таш 7-8 серпня 2019 року, фактів корупції та легалізації злочинних доходів. Нещодавно його звинуватили в незаконній видачі паспортів громадянам Туреччини.

Нагадаємо, 23 червня 2020 року, у Киргизстані засудили колишнього президента Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців в’язниці за звинуваченнями в незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році. Атамбаєва звинувачують у справі про незаконне звільнення місцевого кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Як повідомлялося, 10 жовтня 2020 року, колишній президент Киргизії Атамбаєв затриманий.