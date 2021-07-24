«Північна Корея нервово курить». У мережі розкритикували законопроєкт, який розширює повноваження Зеленського

Передбачається, що президент буде приймати політико-правові рішення для повернення в Україну осіб, утримуваних або притягнених до кримінальної відповідальності

Президенту хочуть дозволити приймати «політико-правові рішення»

Депутати з фракції «Слуга народу» пропонують дозволити президенту приймати політико-правові рішення для повернення в Україну осіб, утримуваних або притягнених до кримінальної відповідальності, або засуджених на території держави-агресора (РФ), а також для повернення таких осіб із тимчасово окупованої території України.

Як повідомляє сайт парламенту, відповідний законопроєкт №5672 «Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України» зареєстрували у Верховній Раді народні депутати Микола Стефанчук та Іван Калаур.

Тим часом, у мережі висміяли документ, опублікувавши «порівняльну таблицю» норм чинного законодавства та законопроекту та назвавши «політико-правові рішення» «правильним рішенням». Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла журналістка, радниця Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольга Червакова.

«Невиконання або ж неналежне виконання одноосібно ухваленого президентом рішення карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років», – ідеться у таблиці.

«Північна Корея нервово курить, Янукович змахнув скупу чоловічу сльозу. Даниловичу, повернись!», – написала Ольга Червакова.

Як вказала журналістка, зрозуміло, що оприлюднений документ – тролінг, але монокоаліції не можна подавати такі ідеї.

Нагадаємо, автори законопроєкту №5672 пропонують упровадити у законодавство України поняття «політико-правове рішення».

«Задля забезпечення своєчасного та ефективного захисту прав людини – прискореного вирішення питань, президент України може приймати політико-правове рішення як винятковий кримінально-правовий метод», – ідеться в законопроекті.

Згідно з документом – завдання політико-правового рішення – правове забезпечення процедури обміну людей, утримуваних або притягнених до кримінальної відповідальності, або засуджених на території держави-агресора і на тимчасово окупованій території України, а також осіб, притягнених до кримінальної відповідальності на території України (зокрема затриманих або заарештованих), – до ухвалення українським судом вироку чи іншого остаточного рішення у справі про скоєне ними суспільно небезпечне діяння, передбачене Кримінальним кодексом.

Положення нової статті «Політико-правове рішення» поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах захищали незалежність і територіальну цілісність України, зокрема брали участь в антитерористичній операції (АТО) або Операції об'єднаних сил (ООС).

Відповідно до законопроекту, для прийняття політико-правового рішення президент України видає указ, який передбачає перерахованих осіб.

У законопроекті наголошується, що політико-правове рішення є тимчасовим кримінально-правовим заходом, а його норми «підлягають скасуванню після відновлення територіальної цілісності України і втрати актуальності проблеми обміну зазначених осіб».

Автори законопроекту також пропонують не застосовувати термін давності для звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили тяжкий або особливо тяжкий злочин на тимчасово окупованій території України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору. Цей документ, опублікований на сайті глави держави.