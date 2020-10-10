Колишній президент Киргизії Атамбаєв затриманий



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Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв

За непідтвердженою інформацією також затримана його дружина Раїса

Колишній президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв затриманий правоохоронцями. Про це повідомляють ЗМІ.

Інформацію підтвердили в штабі його прихильників з соціал-демократичної партії. Він затриманий за організацію масових заворушень.

За непідтвердженою інформацією також затримана його дружина Раїса, а також сини Кадир і Сейід. На території резиденції Атамбаєва в селі Кой-Таш працює спецназ.

Вибори в парламент Киргизії (Жогорку Кенеш) відбулися 4 жовтня. З 16 партій, які брали участь, виборчий бар’єр подолали чотири. У столиці почалися масові заворушення, які розганяли за допомогою водометів, газу і світлошумових гранат. Протестуючі захопили будівлю парламенту і офісу президента, звільнили Атамбаєва з слідчого ізолятору.

Як повідомлялося, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єрміністра Кубатбека Боронова і всього уряду.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов’язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем’єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

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