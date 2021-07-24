П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)

На Донеччині українські патріоти, ветерани і активісти зібралися на традиційний куліш

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко побував у Карлівці на Донеччині, де українські патріоти, ветерани й активісти зібралися на традиційний куліш. Сім років тому ці місця звільнила українська армія разом із добровольцями та волонтерами. Саме у Карлівці працює волонтерська радіостанція «Тризуб ФМ», яка мовить у зоні проведення ООС.

Кулішеві зустрічі, започатковані волонтером і музикантом Святославом Бойком, по всій країні гуртують навколо себе людей, яким небайдужа Україна. «У козаків було таке давнє прислів’я «Порох і каша» – сила наша», – жартує на сцені лідер гурту «Широкий лан» Святослав Бойко.

«Я дуже щасливий сьогодні бути тут, на майже рідному місці, в «Тризубі» біля цієї церкви. Я думаю, що радіо «Тризуб» зараз може вести пряму трансляцію, і на всій лінії зіткнення всі українські патріоти є нашими слухачами», – говорить Порошенко.

«Ми тут, щоб показати, що Авдіївка – це дуже важливе місто для України. Коли наприкінці 2017 року російські найманці залишили місто без світла, без води, без газу, 30-тисячне місто мало замерзати в умовах 25-градусних морозів. Вийшли ремонтні бригади робітників. Російські снайпери відкрили по ним вогонь. Тобто або замерзнути, або в евакуацію. Ми розгорнули наметове містечко, куди під буржуйки могли прийти місцеві мешканці І ніхто не поїхав. Незважаючи на те, що ми подали автобуси. Я вклоняюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Російські нелюди відкрили артилерійський обстріл наметового містечка, де тоді перебували цивільні. Вбили маленьку дитину, вбили жінку. Це добре характеризує, хто вони є», – згадує трагічні події Петро Порошенко.

«21 липня були звільнені Рубіжне, Торецьк. 22 липня в цей день сім років тому були звільнені Попасна, Сєвєродонецьк, 24 липня – Піски, Лисичанськ. 28-го біла звільнена Авдіївка. І кожен цей день назавжди залишиться у серці кожного патріота. І за це ми будемо дякувати воїнам Збройних сил України, добровольцям, будемо дякувати підрозділам Національної гвардії. За те що тоді і зараз ми робили і робимо неможливе – ми зупинили Путіна, ми зупинили російську агресію, ми зберегли Україну», – говорить п’ятий Президент Петро Порошенко.

«Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом. Це вже мій третій приїзд за два місяці в прифронтову зону. Ми були в Слов’янську, в Краматорську, в Шумах, спостерігали Горлівку. Дуже вірю, що скоро ми повернемося туди», – переконаний п’ятий Президент.

Поїздки на Донбас – це завжди теплі несподівані зустрічі. «Багато років бачив вас тільки по телевізору. Дякую за надію, яку ви нам дали, ми її ні в якому разі не втратимо. Я сьогодні випадково тут, дуже радий тут вас побачити», – говорить Порошенку командир одного з підрозділів 56-ої бригади майор Павло Юрчук. «А я дуже вдячний вам і за ці слова, і за патріотизм», – відповів Порошенко.

«Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом. Це вже мій третій приїзд за два місяці в прифронтову зону. Ми з вами любимо Україну і відчуваємо кожен клаптик української землі, де б вона не була розташована – на Закарпатті, на Галичині, Луганщині чи Одещині», – зазначає п’ятий Президент.

«Ми – одна єдина родина, і я дуже дякую вам за ці унікальні почуття», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для бригади Чорних Запорожців.