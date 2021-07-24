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    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)

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    &laquo;Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом&raquo; &ndash; Порошенко - П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)

    «Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом» – Порошенко

    Фото офісу Європейської Солідарності

    На Донеччині українські патріоти, ветерани і активісти зібралися на традиційний куліш

    П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко побував у Карлівці на Донеччині, де українські патріоти, ветерани й активісти зібралися на традиційний куліш. Сім років тому ці місця звільнила українська армія разом із добровольцями та волонтерами. Саме у Карлівці працює волонтерська радіостанція «Тризуб ФМ», яка мовить у зоні проведення ООС.

    Кулішеві зустрічі, започатковані волонтером і музикантом Святославом Бойком, по всій країні гуртують навколо себе людей, яким небайдужа Україна. «У козаків було таке давнє прислів’я «Порох і каша» – сила наша», – жартує на сцені лідер гурту «Широкий лан» Святослав Бойко.

    «Я дуже щасливий сьогодні бути тут, на майже рідному місці, в «Тризубі» біля цієї церкви. Я думаю, що радіо «Тризуб» зараз може вести пряму трансляцію, і на всій лінії зіткнення всі українські патріоти є нашими слухачами», – говорить Порошенко.

    «Ми тут, щоб показати, що Авдіївка – це дуже важливе місто для України. Коли наприкінці 2017 року російські найманці залишили місто без світла, без води, без газу, 30-тисячне місто мало замерзати в умовах 25-градусних морозів. Вийшли ремонтні бригади робітників. Російські снайпери відкрили по ним вогонь. Тобто або замерзнути, або в евакуацію. Ми розгорнули наметове містечко, куди під буржуйки могли прийти місцеві мешканці І ніхто не поїхав. Незважаючи на те, що ми подали автобуси. Я вклоняюся мешканцям Авдіївки за такий український дух. Російські нелюди відкрили артилерійський обстріл наметового містечка, де тоді перебували цивільні. Вбили маленьку дитину, вбили жінку. Це добре характеризує, хто вони є», – згадує трагічні події Петро Порошенко.

    «21 липня були звільнені Рубіжне, Торецьк. 22 липня в цей день сім років тому були звільнені Попасна, Сєвєродонецьк, 24 липня – Піски, Лисичанськ. 28-го біла звільнена Авдіївка. І кожен цей день назавжди залишиться у серці кожного патріота. І за це ми будемо дякувати воїнам Збройних сил України, добровольцям, будемо дякувати підрозділам Національної гвардії. За те що тоді і зараз ми робили і робимо неможливе – ми зупинили Путіна, ми зупинили російську агресію, ми зберегли Україну», – говорить п’ятий Президент Петро Порошенко.

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    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)
    Фото офісу Європейської Солідарності

    «Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом. Це вже мій третій приїзд за два місяці в прифронтову зону. Ми були в Слов’янську, в Краматорську, в Шумах, спостерігали Горлівку. Дуже вірю, що скоро ми повернемося туди», – переконаний п’ятий Президент.

    Поїздки на Донбас – це завжди теплі несподівані зустрічі. «Багато років бачив вас тільки по телевізору. Дякую за надію, яку ви нам дали, ми її ні в якому разі не втратимо. Я сьогодні випадково тут, дуже радий тут вас побачити», – говорить Порошенку командир одного з підрозділів 56-ої бригади майор Павло Юрчук. «А я дуже вдячний вам і за ці слова, і за патріотизм», – відповів Порошенко.

    «Сьогодні нам потрібно як ніколи триматися разом. Це вже мій третій приїзд за два місяці в прифронтову зону. Ми з вами любимо Україну і відчуваємо кожен клаптик української землі, де б вона не була розташована – на Закарпатті, на Галичині, Луганщині чи Одещині», – зазначає п’ятий Президент.

    «Ми – одна єдина родина, і я дуже дякую вам за ці унікальні почуття», – говорить Порошенко.

    Нагадаємо, Порошенко привіз в Авдіївку комплект відеорозвідки для бригади Чорних Запорожців.

    Теги: Петро Порошенко Донбас Європейська солідарність армія радіо активісти Авдіївка Україна президент патріотизм
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    П’ятий президент побував на традиційному патріотичному куліші на Донбасі (фото)