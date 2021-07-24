Зеленський підписав указ щодо поглиблення інтеграції з НАТО

Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

Цей документ, опублікований на сайті глави держави.

У рішенні РНБО від 4 червня «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору» підготовка України до набуття членства в НАТО названа надважливим державним завданням. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тоді пояснював, що питання про інтеграцію України в НАТО на засіданні розглядали таємно.

23 липня Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення РНБО.

Документом, зокрема, передбачається, що Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

Крім того, планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО.

Також окремим пунктом вказана організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією.

Серед 12 пунктів рішення РНБО опубліковані лише частина – 4 пункти документу позначені грифом «таємно».

Нагадаємо, в Україні в суботу, 24 липня, набув чинності закон, що скасовує позатендерну процедуру закупівель деяких медтоварів для боротьби з Covid-19.