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    Зеленський підписав указ щодо поглиблення інтеграції з НАТО

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    Планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО - Зеленський підписав указ щодо поглиблення інтеграції з НАТО

    Планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО

    Фото з відкритих джерел

    Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію частково таємне рішення Ради нацбезпеки і оборони України про поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору.

    Цей документ, опублікований на сайті глави держави.

    У рішенні РНБО від 4 червня «Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору» підготовка України до набуття членства в НАТО названа надважливим державним завданням. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов тоді пояснював, що питання про інтеграцію України в НАТО на засіданні розглядали таємно.

    23 липня Зеленський своїм указом ввів в дію це рішення РНБО.

    Документом, зокрема, передбачається, що Міноборони має вжити заходів для невідкладного призначення військового представника Місії України при НАТО.

    Крім того, планується активізація діалогу розвідувальних органів України з відповідними органами НАТО та держав – членів НАТО.

    Також окремим пунктом вказана організація обміну досвідом зі стороною НАТО щодо протидії гібридній війні, яка ведеться Російською Федерацією.

    Серед 12 пунктів рішення РНБО опубліковані лише частина – 4 пункти документу позначені грифом «таємно».

    Нагадаємо, в Україні в суботу, 24 липня, набув чинності закон, що скасовує позатендерну процедуру закупівель деяких медтоварів для боротьби з Covid-19.

    Теги: НАТО РНБО Міноборони закон Володимир Зеленський президент Олексій Данілов указ
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    Зеленський підписав указ щодо поглиблення інтеграції з НАТО