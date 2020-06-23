Колишнього президента Киргизстану засудили до 11 років в’язниці



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Прокуратура просила суд відправити Атамбаєва до в’язниці на 15 років

Атамбаєва звинувачують у справі про незаконне звільнення місцевого кримінального авторитета Азіза Батукаєва

У Киргизстані засудили колишнього президента Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців в’язниці за звинуваченнями в незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

Прокуратура просила суд відправити Атамбаєва до в’язниці на 15 років.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, Атамбаєв відмовився виступати в суді з останнім словом.

Розслідування справи про незаконне звільнення кримінального авторитета відновили в січні 2019 року, а вже в жовтні – скерували до суду. Атамбаєв неодноразово відкидав усі звинувачення і заявляє, що цей судовий процес є спробою політичного переслідування.

У 2006 році Батукаєва засудили майже до 17 років позбавлення волі за організацію масових заворушень в одній з колоній у передмісті Бішкека, столиці Киргизстану. За офіційною версією, Батукаєва було визнано смертельно хворим, що стало підставою для того, щоб випустити його на волю. Потім з'ясувалося, що медичний висновок було фальсифіковано.

Зазначимо, що Батукаєва раптово випустили із в’язниці у 2013 році. Він одразу виїхав до Росії. Його засудили за низкою звинувачень, включно з убивствами киргизького депутата та посадовця Міністерства внутрішніх справ.

Атамбаєва було затримано у власній резиденції у серпні 2019 року, прихильники колишнього глави держави чинили опір. Тоді загинув один спецпризначенець, понад 170 людей отримали травми. Серед них 79 правоохоронців.

Засуджений обіймав президентський пост у 2011-2017 роках.