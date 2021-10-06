Сенатори США просять Байдена вислати з країни 300 російських дипломатів

Сенатори висловили стурбованість, що недавні дії Росії, які призвели до скорочення штату посольства США в Москві, загрожують національній безпеці

Група сенаторів звернулася з проханням до президента США Джо Байдена вжити заходи для збільшення кількості дипломатів в Москві, а у разі відмови з боку РФ – вислати зі Штатів 300 співробітників російського посольства.

Згідно із заявою сенаторів, її ініціатором став представник республіканської партії Марко Рубіо.

У листі Байдену сенатори висловили стурбованість, що недавні дії Росії, які призвели до скорочення штату посольства США в Москві, загрожують національній безпеці, а також вплинули на здатність посольства працювати.

У листі йдеться про ухвалене Росією в серпні рішення заборонити будь-кому найнятому в Росії персоналу працювати в посольстві США, окрім охорони.

Це змусило місію звільнити 182 співробітників і десятки підрядників, повідомив тоді Державний департамент США.

У листі, підписаному сенатором Бобом Менендесом (демократ із Нью-Джерсі), сенатором Марком Ворнерлм (демократ з Вірджинії), сенатором Джимом Рішем (республіканець з Айдахо) і сенатором Марко Рубіо (республіканець з Флориди), вказано, що в той час як Росія має нині понад 400 дипломатів у підпорядкуванні в Сполучених Штатах, самі ж США мають лише близько сотні дипломатів у Росії.

«Така невідповідність дипломатичного представництва є неприпустимою», – заявили сенатори.

Крім того, в листі вказано, що Росія має видати достатню кількість віз, щоб «наблизитися до паритету» між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах.

«Якщо такі дії не будуть прийняті, ми закликаємо вас (президента – ред.) почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету», – йдеться в листі. У такому разі це означатиме висилку близько 300 російських дипломатів.