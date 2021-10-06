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    Сенатори США просять Байдена вислати з країни 300 російських дипломатів

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    Сенатори закликають Байдена збільшити штат посольства в Москві для дипломатичного &laquo;паритету&raquo; - Сенатори США просять Байдена вислати з країни 300 російських дипломатів
    Сенатори закликають Байдена збільшити штат посольства в Москві для дипломатичного «паритету»
    Фото тз відкритих джерел

    Сенатори висловили стурбованість, що недавні дії Росії, які призвели до скорочення штату посольства США в Москві, загрожують національній безпеці

    Група сенаторів звернулася з проханням до президента США Джо Байдена вжити заходи для збільшення кількості дипломатів в Москві, а у разі відмови з боку РФ – вислати зі Штатів 300 співробітників російського посольства.

    Згідно із заявою сенаторів, її ініціатором став представник республіканської партії Марко Рубіо.

    У листі Байдену сенатори висловили стурбованість, що недавні дії Росії, які призвели до скорочення штату посольства США в Москві, загрожують національній безпеці, а також вплинули на здатність посольства працювати.

    У листі йдеться про ухвалене Росією в серпні рішення заборонити будь-кому найнятому в Росії персоналу працювати в посольстві США, окрім охорони.

    Це змусило місію звільнити 182 співробітників і десятки підрядників, повідомив тоді Державний департамент США.

    У листі, підписаному сенатором Бобом Менендесом (демократ із Нью-Джерсі), сенатором Марком Ворнерлм (демократ з Вірджинії), сенатором Джимом Рішем (республіканець з Айдахо) і сенатором Марко Рубіо (республіканець з Флориди), вказано, що в той час як Росія має нині понад 400 дипломатів у підпорядкуванні в Сполучених Штатах, самі ж США мають лише близько сотні дипломатів у Росії.

    «Така невідповідність дипломатичного представництва є неприпустимою», – заявили сенатори.

    Крім того, в листі вказано, що Росія має видати достатню кількість віз, щоб «наблизитися до паритету» між кількістю американських дипломатів, які працюють в Росії, і кількістю російських дипломатів, які працюють в Сполучених Штатах.

    «Якщо такі дії не будуть прийняті, ми закликаємо вас (президента – ред.) почати висилку російських дипломатів, щоб привести дипломатичну присутність США до паритету», – йдеться в листі. У такому разі це означатиме висилку близько 300 російських дипломатів.

    Теги: Росія США дипломатичний конфлікт посольство
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    Сенатори США просять Байдена вислати з країни 300 російських дипломатів