Колишня менеджерка Facebook заявила, що соцмережа небезпечна для дітей
Хуаген передала тисячі секретних документів, що використовувалися строго всередині компанії
Колишня менеджерка Facebook Френсіс Хауген заявила, що соціальна мережа загрожує дітям, але ставить прибуток вище користувачів, а збій, що стався напередодні, дав п'ять годин безпеки для дівчаток і жінок. Про це повідомляє The New York Times.
«Я тут, тому що я вірю: продукти Facebook шкодять дітям, їх саморозвитку і послаблюють нашу демократію», – заявила Хауген на слуханнях в сенаті США.
Вона підкреслила, що не знає, чому напередодні стався збій в роботі соціальної мережі, але впевнена в тому, що в той час, поки вона не працювала, соцмережа не використовувати для «поглиблення поділів, дестабілізації демократій і примусу дівчаток і жінок до негативних почуттів про їхніх тілах».
Раніше виявилося, що Хауген, яка працювала на посаді провідного менеджера по боротьбі з дезінформацією громадян, була інформатором видання The Wall Street Journal, яке близько місяця публікувало матеріали-викриття про таємниці Facebook.
Хуаген передала тисячі секретних документів, що використовувалися строго всередині компанії.
Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.
Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.
Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.
Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.