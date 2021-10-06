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    Колишня менеджерка Facebook заявила, що соцмережа небезпечна для дітей

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    Хауген працювала у Facebook на посаді провідного менеджера по боротьбі з дезінформацією громадян - Колишня менеджерка Facebook заявила, що соцмережа небезпечна для дітей
    Хауген працювала у Facebook на посаді провідного менеджера по боротьбі з дезінформацією громадян
    Фотог: Global Look Press

    Хуаген передала тисячі секретних документів, що використовувалися строго всередині компанії

    Колишня менеджерка Facebook Френсіс Хауген заявила, що соціальна мережа загрожує дітям, але ставить прибуток вище користувачів, а збій, що стався напередодні, дав п'ять годин безпеки для дівчаток і жінок. Про це повідомляє The New York Times.

    «Я тут, тому що я вірю: продукти Facebook шкодять дітям, їх саморозвитку і послаблюють нашу демократію», – заявила Хауген на слуханнях в сенаті США.

    Вона підкреслила, що не знає, чому напередодні стався збій в роботі соціальної мережі, але впевнена в тому, що в той час, поки вона не працювала, соцмережа не використовувати для «поглиблення поділів, дестабілізації демократій і примусу дівчаток і жінок до негативних почуттів про їхніх тілах».

    Раніше виявилося, що Хауген, яка працювала на посаді провідного менеджера по боротьбі з дезінформацією громадян, була інформатором видання The Wall Street Journal, яке близько місяця публікувало матеріали-викриття про таємниці Facebook.

    Хуаген передала тисячі секретних документів, що використовувалися строго всередині компанії.

    Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.

    Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

    Натомість Facebook запевняє, що вчорашній збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

    Масовий збій стався через кілька годин після того, як телеканал CBS випустив довгоочікуване інтерв'ю з Френсіс Хауген, викривачкою Facebook, яка розкрила ряд внутрішніх розслідувань Facebook, які показують, що компанія знала, що її продукція завдає масової шкоди.

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    Теги: США продукти Facebook соціальні мережі Instagram WhatsApp
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    Колишня менеджерка Facebook заявила, що соцмережа небезпечна для дітей