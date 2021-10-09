Комікси про «подвиги» Сталіна закупила молодіжна державна бібліотека Росії (фото)

Видання «Сталін: шлях від семінариста до вождя нації. Біографія в коміксах» пропонують почитати підліткам

У коміксі йдеться про участь Сталіна у внутрішньопартійній боротьбі

Російська державна бібліотека для молоді закупила комікс про радянського диктатора Йосипа Сталіна. Відповідна інформація є у реєстрі держзакупівель Російської Федерації.

Видання «Сталін: шлях від семінариста до вождя нації. Біографія в коміксах» виявилося серед книг, закуплених для поповнення фондів у кінці вересня.

Як пише Telegram-канал «Можем объяснить», у коміксі йдеться про участь Сталіна у внутрішньопартійній боротьбі, колективізації та репресії 1930-х років, а також про відносини диктатора з дружиною і донькою. Сталіна назвали в книзі «одним з найбільших сильних світу цього ХХ століття».

«Надзвичайний політичний стратег і так, він дивним чином зіставив свої ресурси з завданнями: міцно, протягом п'яти років після смерті Леніна, утвердитися в ролі всесильного шефа Комуністичної партії; ціною жахливих жертв ввести радянське суспільство в еру індустріалізації; побудувати те, що він вважає «соціалізмом», – ідеться в післямові до коміксу.

Як інформує видання «Новсти N», через постійну пропаганду Кремля «цінностей» окупації СРСР і особисто «заслуг» Сталіна, позитивне ставлення росіян до диктатора в 2019 році досягло рекордного рівня: понад 70% громадян РФ позитивно оцінили його роль в історії.

За зведення пам'ятника радянському тирану недавно виступили 48% опитаних росіян, проти – 20%. За даними російського «Левада-центр», число прихильників пам'ятника Сталіну за останні 10 років зросла майже вдвічі.

Нагадаємо, Йосип Сталін прийшов до влади в СРСР в 1920-х після смерті Леніна. Він відповідальний за індустріалізацію і колективізацію, під час якої, за різними оцінками, загинули від 6 до майже 11 мільйонів чоловік.

Раніше повідомлялося, що у Каліфорнії, у місті Сакраменто, школа звільнила вчителя, який виявився членом ультралівого руху антіфа, комуністом та прихильником Сталіна і Мао Цзедуна.