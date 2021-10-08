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    У «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів

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    &laquo;Європейська Солідарність&raquo;&nbsp;відреагувала на відпрацювання в СБУ причетності Порошенка до справи Медведчука - У «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів
    «Європейська Солідарність» відреагувала на відпрацювання в СБУ причетності Порошенка до справи Медведчука
    Фото: «Європейська Солідарність»

    У «ЄС» зазначили, що фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком не відверне уваги суспільства від злочинів Зеленського

    П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко називає звинувачення про свої зв'язки з народним депутатом фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком безпідставними. Про це йдеться у заяві партії.

    «Європейська Солідарність» радить голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі у пограбуванні вкладників ПриватБанку на 41 мільйон доларів; виведенні цих брудних грошей Коломойського в іноземні юрисдикції з метою ухилення від сплати податків і придбання елітної закордонної нерухомості», – йдеться в повідомленні.

    Також у «Європейській Солідарності» нагадали і про зрив спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнер».

    «Час перевірити нарешті причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера», – зазначили в «ЄС».

    Так, в опозиційній фракції нагадали про скандал з «Укрексімбанком», яким керував земляк Зеленського та фінансував підприємця з «ДНР».

    «Так само негайній перевірці підлягає перерахунок 60 мільйонів доларів на окуповані території з державного Укрексімбанку. Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів», - йдеться в заяві.

    У «ЄС» зазначили, що фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком не відверне уваги суспільства від злочинів Зеленського.

    «Щоби створити димову завісу і відвернути увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком», – зауважили у фракції.

    У партії зазначили, що на тлі власних невдач Зеленський намагається вчергове очорнити лідера проєвропейської опозиції – Петра Порошенка.

    «Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів» – запевнили в пресцентрі.

    «Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового», – підсумували у фракції.

    Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

    Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

    Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

    Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

    31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

    Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

    Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

    Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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    Теги: Петро Порошенко ЄС Віктор Медведчук Європейська солідарність СБУ суд ДНР депутат ЄСПЛ партії скандал окуповані території
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    У «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів