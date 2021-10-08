У «ЄС» заявили, що Зеленський намагається очорнити Порошенка на тлі власних провалів

«Європейська Солідарність» відреагувала на відпрацювання в СБУ причетності Порошенка до справи Медведчука

У «ЄС» зазначили, що фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком не відверне уваги суспільства від злочинів Зеленського

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко називає звинувачення про свої зв'язки з народним депутатом фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктором Медведчуком безпідставними. Про це йдеться у заяві партії.

«Європейська Солідарність» радить голові СБУ перевірити самого себе і Володимира Зеленського на предмет їхньої спільної злочинної участі у пограбуванні вкладників ПриватБанку на 41 мільйон доларів; виведенні цих брудних грошей Коломойського в іноземні юрисдикції з метою ухилення від сплати податків і придбання елітної закордонної нерухомості», – йдеться в повідомленні.

Також у «Європейській Солідарності» нагадали і про зрив спецоперації з затримання бойовиків ПВК «Вагнер».

«Час перевірити нарешті причетність особисто Зеленського і керівника його Офісу до зливу росіянам секретної спецоперації із затримання російських військових злочинців із так званої приватної армії Вагнера», – зазначили в «ЄС».

Так, в опозиційній фракції нагадали про скандал з «Укрексімбанком», яким керував земляк Зеленського та фінансував підприємця з «ДНР».

«Так само негайній перевірці підлягає перерахунок 60 мільйонів доларів на окуповані території з державного Укрексімбанку. Адже це означає участь у фінансуванні тероризму з боку керівника цієї установи Мецгера, чи то кума, чи то друга, чи то свата Зеленського, який підніс його на цю посаду і якому дає публічні вказівки щодо руху коштів. Про це принаймні свідчить їхня минулорічна телефонна розмова у присутності журналістів», - йдеться в заяві.

У «ЄС» зазначили, що фейк про нібито зв’язок Порошенка з Медведчуком не відверне уваги суспільства від злочинів Зеленського.

«Щоби створити димову завісу і відвернути увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами і оприлюднених цього тижня, правоохоронці за прямою вказівкою Зеленського намагаються реанімувати свій давній і абсолютно бездоказовий фейк про нібито зв’язок Порошенка із Медведчуком», – зауважили у фракції.

У партії зазначили, що на тлі власних невдач Зеленський намагається вчергове очорнити лідера проєвропейської опозиції – Петра Порошенка.

«Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів» – запевнили в пресцентрі.

«Зеленський знову бреше, і в цьому – нічого нового», – підсумували у фракції.

Як відомо, народному депутату України від ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру.

Нова підозра депутату в державній зраді та сприянні тероризму стосується контрабанди вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, народний депутат поставив Україну в залежність від «ЛНР» та «ДНР».

Зазначимо, Віктора Медведчука також підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому загрожує від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому раніше звинувачень: замах на розкрадання природних ресурсів, передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, антиукраїнська діяльність.

Як відомо, наразі Медведчук за рішенням суду перебуває під домашнім арештом. 2 вересня суд продовжив домашній арешт Медведчуку.

31 серпня Медведчуку вручили нове клопотання про продовження строку домашнього арешту ще на два місяці.

Нагадаємо, народний депутат фракції «Опозиційна платформа – За життя» Віктор Медведчук подав другий позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти України.

Зазначимо, що перший позов Медведчука до ЄСПЛ, у якому він скаржився на «незаконні дії української влади», Медведчук подав ще у червні.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді та замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку. 20 серпня вона повідомила, що слідство у справі Медведчука про державну зраду і замах на розграбування надр завершено.

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