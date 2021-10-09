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    Космічна компанія Ілона Маска досягла нового рекорду

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    Космічна компанія Ілона Маска досягла нового рекорду - Космічна компанія Ілона Маска досягла нового рекорду
    Космічна компанія Ілона Маска досягла нового рекорду
    Фото з відкритих джерел

    Оцінка SpaceX збільшилася до $100,3 млрд

    Оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як існуючі інвестори оголосили про продаж своїх акцій. Про це повідомляє CNBC з посиланням на джерела.

    У SpaceX є угода з новими і вже існуючими інвесторами про продаж акцій на суму до $755 млн за ціною $560 за акцію. Угода збільшує оцінку капіталізації космічної компанії до $100,3 млрд.

    В даний час компанія не привертала новий капітал, так як пропозиція про покупку є вторинним продажем існуючих акцій. Вартість цінних паперів зросла на 33 відсотки в порівнянні з лютневої оцінкою в $74 млрд, коли ціна за акцію становила $419,99.

    Рекордна оцінка SpaceX робить її однією з рідкісних приватних компаній «гектокорнів» - так називають бізнес, оцінюваний понад $100 млрд. Тепер SpaceX Маска є другою за величиною приватною компанією в світі, поступаючись тільки китайській Bytedance (власник Tiktok).

    Вартість SpaceX різко зросла за останні кілька років, оскільки компанія залучила мільярди для фінансування двох витратних проектів: Starship і Starlink.

    Starlink - це план компанії щодо створення взаємозалежної інтернет-мережі для надання високошвидкісного Інтернету споживачам в будь-якій точці планети. SpaceX вже запустила 1740 супутників Starlink. Мережа налічує понад 100 тисяч користувачів в 14 країнах, а вартість послуг становить $99 на місяць.

    Starship - ракета для запуску вантажів і людей на Місяць і Марс. Компанія тестує прототипи на заводі в південному Техасі. Наступним кроків у випробуванні ракети стане вихід на орбіту. Як повідомляв Ілон Маск в серпні, Starship вже готовий до польоту, і залишилося тільки отримати дозвіл від регулюючих органів.

    Раніше Маск закликав співробітників Tesla працювати «хардкорно».

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    Теги: бізнес фінансування Tesla Ілон Маск SpaceX ракета час
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    Космічна компанія Ілона Маска досягла нового рекорду