ЄС не визнає російські вибори в анексованому Криму



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У неділю в анексованому Криму проходять російські вибори до парламенту півострова і місцевих органів влади

В анексованому Криму сьогодні, 8 вересня, вранці відкрилися дільниці для голосування на російських виборах до російського парламенту півострова і місцевих органів влади.

Зокрема, в анексованому Севастополі всього відкрилися 180 дільниць, вони працюватимуть до 20:00. У виборах беруть участь кандидати за шістьма виборчими списками і 54 одномандатники. Всього для голосування в Севастополі підготовлено 637 тис. бюлетенів.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у виборах до парламенту візьмуть участь російські партії «Єдина Росія», ЛДПР, КПРФ і «Справедлива Росія», ще йдуть пенсіонери «Російська партія пенсіонеров за соціальну справедливість» і комуністична партія «Комуністи Росії».

У пресслужбі Представництва Європейського Союзу в Україні на запит Крим.Реалії відповіли, що Європейський союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

«Європейський Союз не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Тому ми не визнаємо проведення місцевих виборів Росією на Кримському півострові, а також місцевих або національних представників, обраних на території, яка є українською», – сказали в пресслужбі представництва.