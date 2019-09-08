У Конгресі США готують підґрунтя для імпічменту Трампу



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Президент США Дональд Трамп

Комітети Конгресу вивчають подання Трампом податкових декларацій

Судовий комітет Палати представників планує офіційно оформити розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу, проголосувавши за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування наступного тижня.

Про це повідомляє Politico.

«Судовий комітет Палати представників готується провести своє перше офіційне голосування (за резолюцію з викладенням правил проведення розслідування імпічменту президенту Дональду Трампу – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають у виданні, комітети Конгресу вивчають такі питання, як подання Трампом податкових декларацій, незаконної передачі грошей свідкам, які загрожували президенту оприлюдненням інформації про його особисте життя, а також витрачання ним бюджетних коштів.

Очікується, що проект резолюції буде опублікований вранці в понеділок, а саме голосування відбудеться в середу, 11 вересня. Якщо Палата представників схвалить проект, його передадуть на розгляд Сенату.

Нагадаємо, лідер меншості в Сенаті США демократ Чак Шумер звинуватив президента Дональда Трампа в тому, що він задіяв $771 млн, спочатку передбачених на стримування РФ в Європі, для будівництва стіни на американо-мексиканському кордоні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп намагається змусити Президента України Володимира Зеленського втрутитися у президентські вибори 2020 року у США.