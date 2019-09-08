МЗС закликає світ посилити тиск на РФ через російські вибори в анексованому Криму



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8 вересня в анексованому Криму проходять російські вибори до парламенту півострова і місцевих органів влади

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих «місцевих виборів» в анексованому Криму

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з проведенням Російською Федерацією 8 вересня території анексованого Криму так званих «місцевих виборів» до незаконних інституцій, утворених російською окупаційною адміністрацією. Про це йдеться у заяві МЗС.

«Так звані «місцеві вибори» становлять грубе порушення Конституції та законодавства України, а також основоположних норм і принципів міжнародного права, у тому числі Статуту ООН, Женевської Конвенції від 12 серпня 1949 року про захист цивільного населення під час війни, Гельсінського заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року, Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року, резолюцій Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)» 2016 – 2018 років, а також низки міжнародних договорів, сторонами яких є Україна та РФ», - сказано в заяві.

У МЗС зазначили, що результати цього незаконного голосування «є юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством».

«Всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму особи нестимуть відповідальність згідно із законодавством України», - заявили у МЗС.

Зовнішньополітичне відомство наголошує на необхідності не лише продовження, але й посилення міжнародного політичного та економічного тиску на РФ з метою відновлення територіальної цілісності України, у тому числі у вигляді обмежувальних заходів, пов’язаних з окупацією Криму.

«Будь-які кроки, спрямовані на послаблення санкційного тиску, так звана «нормалізація та налагодження діалогу» на зразок безумовного відновлення роботи РФ у ПАРЄ, лише стверджує державу-окупанта у її безкарності та заохочує до нових правопорушень», - зазначили у МЗС.

МЗС України закликає міжнародних партнерів дати принципову оцінку незаконним діям Росії з організації і проведення так званих «місцевих виборів» в анексованому Криму, не допускати контактів на національному та регіональному рівнях з незаконними інституціями російської окупаційної адміністрації та її представниками, а також посилити зусилля з метою припинення окупації Криму.

Як повідомлялося, в анексованому Криму сьогодні, 8 вересня, вранці відкрилися дільниці для голосування на російських виборах до російського парламенту півострова і місцевих органів влади.

Європейський союз не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.