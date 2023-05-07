Конго охопила масштабна повінь: понад 200 жертв (відео)

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти

У провінції Південне Ківу Республіки Конго сталася раптова повінь, яка забрала життя щонайменше 203 людей. Про це повідомляє NBC.

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Як зазначається, річки вийшли з берегів у селах біля Калехе, неподалік берегів озера Ківу, у четвер 4 травня. За даними місцевої влади провінції Південне Ківу, кількість жертв стихійного лиха сягнула 203 осіб. При цьому багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

Уряд провінції надіслав місцевим медикаменти, продукти харчування та надав притулок евакуйованим, зазначив губернатор Південного Ківу Тео Нгвабідже.

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Нагадаємо, що раптова потужна повінь на півдні Флориди призвела до надзвичайної ситуації: округ Бровард сильно затопило. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд закрито через високий рівень води, а між Майямі та містом Форт-Лодердейлом скасували залізничне сполучення.

До слова, у Малайзії сталася масштабна повінь. Щонайменше чотири особи загинули, понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися. Минулого року внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти.