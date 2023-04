Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь

Раптова потужна повінь на півдні Флориди призвела до надзвичайної ситуації: округ Бровард сильно затопило. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд закрито через високий рівень води, а між Майямі та містом Форт-Лодердейлом скасували залізничне сполучення. Про це повідомляє CNN.

Від 14 до 20 дюймів (близько 50 см) дощу випало в районі метро Форт-Лодердейл з полудня середи 12 квітня. Місцевих мешканців закликають триматися подалі від доріг, адже вода може їх змити. Транспортні засоби не можуть проїхати дорогами через надто високий рівень води, багато машин залишилися покинутими, адже міцно загрузли.

За словами місцевих мешканців, це найсильніша повінь, яку вони коли-небудь бачили. Міська система каналізації розроблена таким чином, щоб приймати близько 3 дюймів опадів за 24 години, але налило набагато більше. Службові бригади реагують на повідомлення про затоплення та намагаються заспокоїти мешканців.

У соцмережах американці показали, як їхні домівки заливає прибуваюча вода.

Multiple neighbors’ houses in Fort Lauderdale are currently flooding. Cars underwater. Another neighbor’s back porch just collapsed. Now more tornado warnings in the area. What is going on?! Check out video of neighbor’s house… all from rain. pic.twitter.com/GDs7sJb9v4