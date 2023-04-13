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Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь
Сильний дощ пройшов у районі Південної Флориди, спричинивши затоплення деяких районів
фото з відкритих джерел

За добу у курортному місті Форт-Лодердейл випало майже 50 сантиметрів дощу

Раптова потужна повінь на півдні Флориди призвела до надзвичайної ситуації: округ Бровард сильно затопило. Міжнародний аеропорт Форт-Лодердейл-Голлівуд закрито через високий рівень води, а між Майямі та містом Форт-Лодердейлом скасували залізничне сполучення. Про це повідомляє CNN.

Від 14 до 20 дюймів (близько 50 см)  дощу випало в районі метро Форт-Лодердейл з полудня середи 12 квітня. Місцевих мешканців закликають триматися подалі від доріг, адже вода може їх змити. Транспортні засоби не можуть проїхати дорогами через надто високий рівень води, багато машин залишилися покинутими, адже міцно загрузли.

За словами місцевих мешканців, це найсильніша повінь, яку вони коли-небудь бачили. Міська система каналізації розроблена таким чином, щоб приймати близько 3 дюймів опадів за 24 години, але налило набагато більше. Службові бригади реагують на повідомлення про затоплення та намагаються заспокоїти мешканців.

У соцмережах американці показали, як їхні домівки заливає прибуваюча вода.

Українка Катерина Панова поділилася приголомшливою фотографією залитого аеропорту Форт-Лодердейлу. 

Страшна негода у Флориді: аеропорт та школи закриті через сильну повінь фото 1

Вода така висока, що криші автомобілів майже не видно над нею. Офіційні особи закликають утриматися від подорожей у Форт-Лодердейлі під час шторму.

Нагадаємо, що в Малайзії сталася масштабна повінь. Щонайменше чотири особи загинули, понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися. Минулого року внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти.

Теги: негода повінь США

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