Повінь у столиці: Дніпро затопив Гідропарк (фото)

У Києві внаслідок паводка під воду пішов Гідропарк

Весняні підтоплення продовжуються по всій Україні. Не оминуло це й Київ, де також піднявся рівень води, що призвело до потопу у Гідропарку. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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На опублікованих кадрах можна помітити, як через весняний паводок у Гідропарку затоплено дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку.

Наразі прогулянки стежками у Гідропарку чи посиденьки на лавках недоступні для місцевих жителів. На території та неподалік можна побачити хіба рибалок.

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Завдяки повені водоплавні птахи користуються відсутністю людей у парку та з задоволенням відпочивають там, де раніше ходили кияни.

Вода місцями затопила понад 150 метрів берегової лінії: під водою опинилися популярні пляжі та вежі рятувальників, підтопило й популярний серед киян пішохідний міст.

Варто додати, що через підйом рівня води у Дніпрі можна побачити, як між деревами плаває дитяча гірка, яка була зроблена у вигляді корабля.

У Києві пік паводків прогнозують 22 квітня. Про це повідомив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

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«Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками. Зараз є підтопленими острови у парку Муромець, Гідропарк, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки у районі Осокорків», – повідомив він.

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Дніпро затопив територію Гідропарку фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зазначимо, що в 1970 році внаслідок сильного підйому рівня води у Дніпрі в Києві повністю затопило Гідропарк. Окрім того, на Русанівських садах місцеві мешканці були змушені плавати на човниках серед своїх будинків.

Нагадаємо, в Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств. Річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.