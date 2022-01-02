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    Найбільша за пів століття повінь у Малайзії забрала життя понад 50 людей (відео)

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    Штати Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері-Сембілан та Сабах постраждали від повені - Найбільша за пів століття повінь у Малайзії забрала життя понад 50 людей (відео)
    Штати Келантан, Теренггану, Паханг, Джохор, Малакка, Негері-Сембілан та Сабах постраждали від повені
    фото: Reuters

    Понад 125 тис. осіб постраждали від паводку

    Внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти. Такі дані оприлюднило Національне агентство з управління природними лихами Малайзії, передає Reuters.

    За даними відомства, упродовж вихідних із постраждалих від повеней семи штатів евакуйовано 8727 людей.

    Загальна кількість потерпілих від повеней становить 125 тис. 490 осіб, з них 117 тис. 700 людей вже повернулися додому.

    Як повідомлялося, у другій половині грудня 2021 року після триденних злив у Малайзії сталася повінь, яку називають найсильнішою з 1971 року.

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    Теги: Малайзія паводок повінь
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    Найбільша за пів століття повінь у Малайзії забрала життя понад 50 людей (відео)