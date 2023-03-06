У Малайзії сталася масштабна повінь: є загиблі

У країні тривають рятувальні роботи, деякі люди лишаються заблокованими у своїх будинках

Малайзію накрила сильна повінь. Щонайменше чотири особи загинули, понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися. Про це повідомляє CNN.

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Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, що застряг у машині, яку підхопило потужним потоком води.

У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб урятувати людей, які застрягли у своїх будинках.

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Видання зазначило, що найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинули 54 особи, а для ліквідації наслідків було мобілізовано навіть армію. Масштабні повені того року зачепили вісім штатів і викликали навантаження на службу екстреної допомоги по всій країні.

Повідомляється, що Джохор із населенням у чотири мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.

Найгадаємо, що минулого року внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, у другій половині грудня 2021 року після триденних злив у Малайзії сталася повінь, яку називають найсильнішою з 1971 року.