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У Малайзії сталася масштабна повінь: є загиблі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Малайзії сталася масштабна повінь: є загиблі
Повінь у Малайзії забрала життя щонайменше чотирьох осіб
фото: Twitter/Sachinettiyil

У країні тривають рятувальні роботи, деякі люди лишаються заблокованими у своїх будинках

Малайзію накрила сильна повінь. Щонайменше чотири особи загинули, понад 40 тис. жителів були змушені евакуюватися. Про це повідомляє CNN.

Серед загиблих, підтверджених владою штату Джохор, був чоловік, що застряг у машині, яку підхопило потужним потоком води.

У деяких районах рятувальники пробираються човнами, щоб урятувати людей, які застрягли у своїх будинках.

Видання зазначило, що найсильніші повені в Малайзії за останні десятиліття сталися 2021 року, коли загинули 54 особи, а для ліквідації наслідків було мобілізовано навіть армію. Масштабні повені того року зачепили вісім штатів і викликали навантаження на службу екстреної допомоги по всій країні.

Повідомляється, що Джохор із населенням у чотири мільйони людей є другим за чисельністю населення штатом Малайзії і найбільше постраждав від повеней цього сезону. За словами офіційних осіб, десятки тисяч його мешканців наразі переїхали до організованих центрів допомоги.

Найгадаємо, що минулого року внаслідок найсильніших за пів століття повеней у Малайзії постраждало понад 125 тис. людей, 50 загинули та двоє вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, у другій половині грудня 2021 року після триденних злив у Малайзії сталася повінь, яку називають найсильнішою з 1971 року.

 

 

Теги: повінь Малайзія стихійні лиха

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